Lübnanlı heykeltraş, çatışmaların tanıklarının duygularını "şekle büründürüyor"

HER BİRİNİN HİKAYESİ VAR



Mansur'un evinde kilden yapılmış çok sayıda büst bulunuyor. Hebbariye'de gördüğü insanların yüzlerinin kendisinde bıraktığı izleri heykellerine yansıttığını ifade eden Mansur, her bir "yüz"ün bir hikayesi ve her bir hikayeden de çıkarılacak ders olduğunu söyledi.



Heykellerden birisini eline alan Mansur, "Mesela bu yüz, köydeki yaşlı bir teyzeye ait. Bu yüzü farklı açılardan görebilirsiniz; bir anne, komşu ya da gün görmüş yaşlı bir kadın. Bu yüzde aynı anda hem hüznü hem tebessümü, hem de kırışık yanaklarındaki duyguyu görebilirsiniz." diye konuştu.



Mansur başka bir heykelde ise İsrail'in yaklaşık 1 ay önce attığı fosfor bombası nedeniyle Hebbariye'de yanan çam ağaçlarıyla insan yüzünü birleştirdiğini ifade etti. Mansur, söz konusu heykelde, çam ağacının acı çektiğini ve bu "yüz"ün, "beni neden yaktınız" diye sorduğunu kaydetti.



Mansur'un şekil verdiği bir başka "yüz" ise 27 Mart'ta gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden ilk yardım görevlilerinden biri oldu. Mansur, bu "yüz"ü insani görevini yaparken saldırıya uğradığı için üzgün bir şekilde tasvir ettiğini anlattı.