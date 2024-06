Matt Smith: House of the Dragon'ındaki rolü kabul ederken şüphelerim vardı

Şimdilerde "House of the Dragon" dizisindeki Daemon Targaryen karakteriyle gündemde olan Matt Smith, rolü kabul ederken yaşadığı şüpheyi aktardı.



The Guardian'a konuşan ünlü oyuncu "House of the Dragon dizisinin orijinal Game of Thrones'un mirasına sahip çıkacağı konusunda şüphelerim var. Aynı şüpheyi Doctor Who'yu kabul ettiğimde de yaşadım. Menajerim 'Bu işi yapacaksın!' demişti. Ben de yaptım ve hayatım değişti. Bugüne kadar yaptığım en harika işti" dedi.



"OYUNCUYU MUTSUZ ETMENİN YOLU ONA İŞ VERMEKTİR"

Neden bu kadar tereddüt ettiği sorulduğunda ise Smith, "Bir oyuncuyu mutsuz etmenin en iyi yolu ona bir iş vermek. Çünkü bu sefer kendinle ilgili çok düşünmeye başlıyorsun. 'Bu işten keyif alabilir miyim?' diye düşünüyorsun. Babama aldığım işler yüzünden bazen keyif almadığımı söylerdim ve bana 'Lanet olsun oğlum. İş bu. Her zaman eğlenceli olması gerekmiyor. Yapmaya devam et" ifadelerini kullandı.