Michael Jackson'ın ağabeyi ve Jackson 5 grubunun üyesi Tito hayatını kaybetti

Jackson'ın ölüm haberini, üç oğlu Taj, Taryll ve TJ Jackson "Şaşkınız ve çok üzgünüz. Babamız herkesin iyiliğini önemseyen inanılmaz bir adamdı" sözleriyle duyurdu.

Uzun zamandır Jackson ailesinin dostu ve eski menajeri olan Steve Manning, Entertainment Tonight'a Jackson'ın pazartesi günü öldüğünü söyledi. Tito Jackson, kardeşleri Jackie, Jermaine, Marlon ve Michael ile birlikte " The Jackson 5" adıyla uzun yıllar sahne aldı.

Ünlü müzik grubu The Jackson 5 'ın üyesi ve Michael Jackson ile Janet Jackson'ın ağabeyi olan Tito Jackson yaşamını yitirdi. Ünlü müzisyen 70 yaşındaydı. Müzisyenin ölüm nedeni açıklanmadı.

THE JACKSON 5 HAKKINDA



Grup 1964 yılında kuruldu. Tito gitar çaldı ve geri vokal yaptı. Grup, dünya çapında 150 milyondan fazla albüm sattı. 1980 yılında kardeşlere Hollywood Walk of Fame'de bir yıldız verildi ve 1997 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edildiler.

Tito, ölümünden birkaç gün önce, kardeşleriyle birlikte Michael Jackson'ın anıtını ziyaret etmiş ve "Münih'teki gösterimizden önce, kardeşlerim Jackie, Marlon ve ben, sevgili kardeşimiz Michael Jackson'a adanmış güzel anıtı ziyaret ettik. Sadece anısını değil, aynı zamanda ortak mirasımızı da onurlandıran bu özel yer için çok minnettarız" ifadelerini kullanmıştı.

Tito'nun, 2009'da 50 yaşında ölen Michael dışında tüm kardeşleri hâlâ hayatta.