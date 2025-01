"Nosferatu"nun yönetmeni Robert Eggers'tan kurt adam filmi geliyor

Robert Eggers yeni filmini duyurdu: Werwulf



Yönetmen, filmin senaryosunu Sjón ile birlikte kaleme alacak. Merakla beklenen filmin 2026 yılında vizyona girmesi planlanıyor. Eggers ve Sjón, 2022 yapımı The Nortman filminin senaryosunu birlikte kaleme almıştı.



Eggers, The Witch (2015) ve The Lighthouse (2019) filmleriyle tanınıyor.



NOSFERATU HAKKINDA



Bill Skarsgard ve Lily-Rose Depp'in başrolünde yer aldığı Nosferatu filminde Nicolas Hoult, Willem Dafoe ve Aaron Taylor-Johnson gibi isimler yer alıyor. Film, genç bir kadına karşı saplantılı duygular besleyen dehşet verici vampir Nosferatu'nun gotik hikayesini konu alıyor.

F.W. Murnau'nun 1922 tarihli Nosferatu filmine yeni bir yorum getirecek olan filmin senaryosunu da yönetmen Robert Eggers kaleme aldı. 1922 yılında Almanya'da çekilen ve Alman dışavurumculuğu akımının başyapıtlarından biri sayılan sessiz korku filminde Max Schreck, vampir kont Kont Orlok rolündedir.