Orlando Bloom, yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinde rol almak istiyor

Yeni Orta Dünya filmleri, Gollum/Sméagol rolünü tekrar canlandıracak olan Andy Serkis'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" ile 2026'da başlayacak.

Orijinal serinin yönetmeni Jackson, ortakları Fran Walsh ve Philippa Boyens ile birlikte filmin yapımcılığını üstlenecek.

Bu filmin yeni bir live-action (canlı çekim) "Yüzüklerin Efendisi" serisinin başlangıcı olması planlanıyor.



11 OSCAR KAZANDI



Gişede 1 milyardan fazla hasılat eden Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filmi, 11 Oscar kazanarak Titanik ve Ben-Hur ile en çok Oscar kazanan yapımlar listesinde