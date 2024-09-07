Orlando Bloom, yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinde rol almak istiyor

Tüm dünyada hasılat rekoru kıran ve devam filmleriyle hayranlarından tam not alan Yüzüklerin Efendisi'nin yıldızı Orlanda Bloom, yönetmen Peter Jackson'ın yeni live-action (canlı çekim) serisi hakkında konuştu.

Ian McKellen'ın Galdalf'ı yeniden canlandırmaya istekli olduğunu açıklamasının ardından Bloom da benzer bir açıklamada bulundu.

Variety'ye konuşan yıldız "Tanrım, o filmler harika. Bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorum. Sanırım yapay zeka ile günümüzde her şeyi yapabilirsiniz. Ama Pete [Peter Jackson] zıpla derse, ben 'Ne kadar yükseğe?' diye sorarım. Yani, tüm kariyerim onun sayesinde başladı" dedi.

