Oscar Ödülleri sunucusunu arıyor!

97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile. Peki bu prestijli gecenin sunuculuğunu kim üstlenecek? Daha önce 4 kez ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen Jimmy Kimmel konuyla ilgili açıklama yaptı.

2017, 2018, 2023 ve 2024 yıllarında ödül törenini sunan Kimmel, gelecek yıl sunuculuk yapmayacağını söyledi. Ünlü sunucu şu açıklamayı yaptı:

"Bu yıl bununla uğraşmak istemediğime karar verdim. Geçen yıl her şey çok fazlaydı. Her şeyi Oscar'lardan sonraya erteleyip duruyorsunuz. Sonra yapmaya söz verdiğiniz her şeyi Oscar'lardan sonra yapmak zorunda kalıyorsunuz. İki yıl yaptım, iyi geçti. İki yıl daha yaptım, iyi geçti. Biraz ara vermeye karar verdim."