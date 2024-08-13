Oscar Ödülleri sunucusunu arıyor!

97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile. Peki bu prestijli gecenin sunuculuğunu kim üstlenecek? Daha önce 4 kez ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen Jimmy Kimmel konuyla ilgili açıklama yaptı.
2017, 2018, 2023 ve 2024 yıllarında ödül törenini sunan Kimmel, gelecek yıl sunuculuk yapmayacağını söyledi. Ünlü sunucu şu açıklamayı yaptı:
"Bu yıl bununla uğraşmak istemediğime karar verdim. Geçen yıl her şey çok fazlaydı. Her şeyi Oscar'lardan sonraya erteleyip duruyorsunuz. Sonra yapmaya söz verdiğiniz her şeyi Oscar'lardan sonra yapmak zorunda kalıyorsunuz. İki yıl yaptım, iyi geçti. İki yıl daha yaptım, iyi geçti. Biraz ara vermeye karar verdim."
"ÜÇ YIL ÜST ÜSTE YAPMAK ÇOK FAZLAYDI"
Kimmel sözlerine "Denge konusunda iyi değilim. Gerçekten değilim. Bu benim güçlü yanlarımdan biri değil. Oscar'lar gibi bir şey söz konusu olduğunda her şeyimi ortaya koyuyorum. Sabah akşam bunu düşünüyorum ve aklıma fikir geldiğinde bunlar üzerinde çalışmak istiyorum. Talk şovumdaki tüm yazarlar Oscar'lar üzerinde çalışıyor, bu yüzden dikkatleri dağılıyor. Sunuculuk yapmak eğlenceli ve her şey yolunda gittiğinde iyi hissettiriyor, ancak benim için, üç yıl üst üste yapmak çok fazlaydı" diye devam etti.
Oyuncu Whoopi Goldberg ve Jack Lemmon da Oscar Ödülleri'ni 4 kez sunmuştu.
Öte yandan, komedyen ve oyuncu John Mulaney'in sunuculuk teklifini reddettiği iddia edilmişti. Sunuculuk yaptığı esnada Will Smith'in kendisine attığı tokatla uzun süre gündemden düşmeyen Chris Rock'a da teklif gittiği belirtildi. Ancak Rock'ın kabul etmeyeceği düşünülüyor.
2025 OSCAR ÖDÜLLERİ İÇİN EN İYİ FİLM TAHMİNLERİ
Gelecek yıl Oscar'a aday gösterilebilecek filmler arasında Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin başrollerini paylaştığı "Maria" filmi de yer alıyor. İşte Variety'ye göre, 2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dalında aday gösterilebilecek filmler...
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