Oscar Ödülleri sunucusunu arıyor!

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri'ni gelecek yıl kimin sunacağı merak konusu oldu. Törenin sunuculuğunu 4 kez üstlenen Jimmy Kimmel, hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Oscar Ödülleri sunucusunu arıyor!

97. Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile. Peki bu prestijli gecenin sunuculuğunu kim üstlenecek? Daha önce 4 kez ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen Jimmy Kimmel konuyla ilgili açıklama yaptı.

2017, 2018, 2023 ve 2024 yıllarında ödül törenini sunan Kimmel, gelecek yıl sunuculuk yapmayacağını söyledi. Ünlü sunucu şu açıklamayı yaptı:

"Bu yıl bununla uğraşmak istemediğime karar verdim. Geçen yıl her şey çok fazlaydı. Her şeyi Oscar'lardan sonraya erteleyip duruyorsunuz. Sonra yapmaya söz verdiğiniz her şeyi Oscar'lardan sonra yapmak zorunda kalıyorsunuz. İki yıl yaptım, iyi geçti. İki yıl daha yaptım, iyi geçti. Biraz ara vermeye karar verdim."

Oscar Ödülleri sunucusunu arıyor! - 1

"ÜÇ YIL ÜST ÜSTE YAPMAK ÇOK FAZLAYDI"

Kimmel sözlerine "Denge konusunda iyi değilim. Gerçekten değilim. Bu benim güçlü yanlarımdan biri değil. 'lar gibi bir şey söz konusu olduğunda her şeyimi ortaya koyuyorum. Sabah akşam bunu düşünüyorum ve aklıma fikir geldiğinde bunlar üzerinde çalışmak istiyorum. Talk şovumdaki tüm yazarlar 'lar üzerinde çalışıyor, bu yüzden dikkatleri dağılıyor. Sunuculuk yapmak eğlenceli ve her şey yolunda gittiğinde iyi hissettiriyor, ancak benim için, üç yıl üst üste yapmak çok fazlaydı" diye devam etti.

Oscar Ödülleri sunucusunu arıyor! - 2

Oyuncu Whoopi Goldberg ve Jack Lemmon da Ödülleri'ni 4 kez sunmuştu.

Öte yandan, komedyen ve oyuncu John Mulaney'in sunuculuk teklifini reddettiği iddia edilmişti. Sunuculuk yaptığı esnada Will Smith'in kendisine attığı tokatla uzun süre gündemden düşmeyen Chris Rock'a da teklif gittiği belirtildi. Ancak Rock'ın kabul etmeyeceği düşünülüyor.

2025 OSCAR ÖDÜLLERİ İÇİN EN İYİ FİLM TAHMİNLERİ

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