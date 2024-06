Piyanist Aziza Mustafazade: Dinleyicilerim benim orkestramın bir parçası

Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali kapsamında konser veren sanatçı, AA muhabirine, Türkiye'de muhteşem bir atmosferde sanatseverlerle bir araya geldiğini söyledi. Kentte daha önce piyano festivaline de katıldığını belirten 54 yaşındaki sanatçı, dinleyicilerin ilgisinden memnun olduğunu dile getirdi.



Dinleyicileriyle arasında her zaman bir iletişim olduğunu söyleyen Mustafazade, "Dinleyicilerim benim orkestramın bir parçası. Aramızda bir iletişim var. Ben onların bir parçasıyım, onlar benim bir parçam." ifadelerini kullandı



"KENDİSİ ADETA BİR GEZEGEN GİBİYDİ"

Sanatçı bir aileden gelmesi nedeniyle müziğin her zaman hayatında olduğunu aktaran besteci, piyanist ve caz-muğam türünün kurucusu olan babası Vagif Mustafazade'nin müzik hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.



Mustafazade, "Kendisi adeta bir gezegen gibiydi, başka kimseden bir şey öğrenmeye ihtiyacım yoktu. Çünkü onun müziğinde her şey vardı. Nasıl olur da Azerbaycan'da cazın olmadığı bir dönemde doğan biri, Amerika'daki siyahi bir müzisyen kadar iyi, onun ruhuyla caz yapabilir hala anlayamıyorum. Onun müziği her şeyi içeriyordu." diye konuştu. Son dönemdeki çalışmalarından bahseden Mustafazade, gelecek yıl 30. yılını devirecek olan "Dance Of Fire" gibi eserlerini yeniden seslendirmeyi istediğini ifade etti.



"ONLARIN YÜZDE YÜZ DUYGULARDAN OLUŞAN MÜZİĞİ BENİM İÇİN İLGİ ÇEKİCİ"

Türk müzisyenler arasında "Zeki Müren ve Aşık Veysel"i sevdiğini belirten Mustafazade, "Onların samimiyetlerini seviyorum. Çünkü hiçbir şekilde korunaklı değiller, tamamen kalplerinden gelerek müziklerini yapıyorlar. Dolayısıyla onların yüzde yüz duygulardan oluşan müziği benim için çok ilgi çekici." ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA "BARIŞ" MESAJI

Öte yandan Mustafazade dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmalara ilişkin, "Hep söylediğim bir mesajı iletmek istiyorum. Kendi yolunuzdan, kendinizden ayrılmayın çünkü aslında hepimiz tertemiz doğuyoruz. Ama zamanla kötülerle, daha güçlülerle karşılaştıkça daha zayıf olan kendi içindeki iyiliği kaybetmeye başlıyor. Ondan sonra tüm bunları yaşamaya başlıyoruz. O yüzden kendinize, çocuğunuza, ailenize ve vatanınıza olan sevginizi kaybetmeyin. Kendi yolunuzdan ayrılmayın." dedi.