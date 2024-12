Sarah Michelle Gellar'dan Buffy the Vampire Slayer evrenine yeşil ışık

Ünlü oyuncu Sarah Michelle Gellar, Buffy the Vampire Slayer evrenine geri dönmeye açık olduğunu açıkladı. Daha önce bu fikre sıcak bakmadığını ifade eden Gellar, The Drew Barrymore Show'a konuk oldu ve fikrini değiştirdiğini açıkladı.

47 yaşındaki Gellar, konuyla ilgili "Eskiden hep 'hayır' derdim, çünkü kendi baloncuğunun içinde ve çok mükemmeldi" dedi ve ekledi:



"Ama And Just Like That... ve Dexter: Original Sin'i izleyip bunu yapmanın yolları olduğunu fark edince, 'belki' diye düşünmeye başlıyorsunuz."

Altın Küre adayı Sarah Michelle Gellar, yeni Buffy the Vampire Slayer'ın ille de dizideki olayların öncesini anlatmak zorunda olmadığını da "Bu bir evren. Bu dünyada o kahramanlara her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu fark etmenizi sağlıyor" sözleriyle belirtti.