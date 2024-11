Simpsonslar'ın ünlü seslendirme sanatçısı 35 yılın ardından diziden ayrılıyor

Pamela Hayden "Simpsonlar" (The Simpsons) dizisine veda ediyor. Dizide Bart'ın arkadaşı Milhouse Van Houten'ı seslendiren Hayden, 35 yılın ardından fenomen diziden ayrılma kararı ldı.



Pamela Hayden yaklaşık 700 bölümde yer aldı. Hayden, Millhouse karakterinin yanı sıra Jimbo Jones, Rod Flanders ve Malibu Stacy gibi karakterleri de seslendirdi.



Hayden'ın yer aldığı son bölüm "Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes" 24 Kasım'da ekranlara gelecek. Sanatçı yerine diziye yeni bir ismin dahil edilmesi bekleniyor.