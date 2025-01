Sıralama son anda değişti! İşte 2024 yılının en çok dinlenen şarkısı

Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, dünyada en çok dinlenen şarkıyı açıkladı. Taylor Swift Spotify’da dünya çapında en çok dinlenen sanatçı oldu.

Yılın en çok dinlenen şarkısı ise Billie Eilish'in seslendirdiği "Birds of a Feather". Şarkı, platformda 1,7 milyar dinlenmeye ulaştı. Eilish, Sabrina Carpenter'ın şarkısını yalnızca 650 bin dinlenme ile geride bırakmayı başardı.

Geçtiğimiz ay listenin ilk sırasında yer alan ve 2024 yılına damga vuran Sabrina Carpenter'ın "Espresso" şarkısı böylece ikinci sıraya yerleşti.



Eilish'in Hit Me Hard and Soft adlı albümünde yer alan "Bird of a Feather" gelecek ay sahiplerini bulacak olan Grammy Ödülleri'nde Yılın Şarkısı, Kaydı ve En İyi Solo Performans dallarında aday gösterildi.