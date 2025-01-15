SİYAD, 2024 yılının en iyi uluslararası filmlerini açıkladı

EN İYİ ULUSLARARASI FİLMLER LİSTESİ 1. İlgi Alanı - Jonathan Glazer 2. Anora - Sean Baker 3. Geride Kalanlar - Alexander Payne 4. Öğretmenler Odası - İlker Çatak 5. Zavallılar - Yorgos Lanthimos 6. Emilia Pérez - Jacques Audiard 7. Bir Salyangozun Anıları - Adam Elliot 8. Yandaki Oda - Pedro Almodóvar 9. Cevher - Coralie Fargeat 10. En Sevdiğim Pastam - Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2024 yılında vizyona giren ve dijital platformlarda gösterime giren en iyi uluslararası filmleri açıkladı. Listenin ilk sırasında Jonathan Glazer imzalı "İlgi Alanı" ("The Zone of Interest") yer alıyor.

DİJİTAL PATFORMLARDAKİ EN İYİ ULUSLARARASI FİLMLER LİSTESİ



1. Sararmış Yapraklar - Aki Kaurismäki



2. Mükemmel Günler - Wim Wenders



3. Kuş - Andrea Arnold



4. Canavar - Hirokazu Kore-eda



5. All of Us Strangers - Andrew Haigh



6. Şeflerin Aşkı - Tran Anh Hung



7. Dahomey - Mati Diop



8. Dünyanın Sonundan Çok da Bir Şey Beklemeyin - Radu Jude



9. His Three Daughters - Azazel Jacobs



10. Umudunu Kaybetme - Ken Loach