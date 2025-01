SİYAD, 2024 yılının en iyi uluslararası filmlerini açıkladı

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2024 yılında vizyona giren ve dijital platformlarda gösterime giren en iyi uluslararası filmleri açıkladı. Listenin ilk sırasında Jonathan Glazer imzalı "İlgi Alanı" ("The Zone of Interest") yer alıyor.

The Zone of Interest

DİJİTAL PATFORMLARDAKİ EN İYİ ULUSLARARASI FİLMLER LİSTESİ



1. Sararmış Yapraklar - Aki Kaurismäki



2. Mükemmel Günler - Wim Wenders



3. Kuş - Andrea Arnold



4. Canavar - Hirokazu Kore-eda



5. All of Us Strangers - Andrew Haigh



6. Şeflerin Aşkı - Tran Anh Hung



7. Dahomey - Mati Diop



8. Dünyanın Sonundan Çok da Bir Şey Beklemeyin - Radu Jude



9. His Three Daughters - Azazel Jacobs



10. Umudunu Kaybetme - Ken Loach