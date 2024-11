Stranger Things dizisinin 5. sezonu 2025 yılında yayınlanacak

2016 yılının Temmuz ayında yayınlanmaya başlayan dizi, kısa süre içerisinde Netflix’in tüm zamanların en popüler dizilerinden biri haline geldi. Yalnızca dördüncü sezonu bile 140.7 milyondan fazla izlenmeye ulaşan Stranger Things, 80’li yılların nostaljik dokusunu merkezine alırken bir yandan da her sezonuyla o yıllara damgasını vurmuş trendleri yeniden gündeme getiriyor.

Kate Bush’un 38 yıl sonra yeniden tüm listeleri alt üst eden “Running Up That Hill” şarkısı bu trendlerden yalnızca bir tanesi. Dizi, aynı zamanda Emmy Ödülleri başta olmak üzere pek çok uluslararası ödül töreninden 70’i aşkın ödül ödül kazandı ve 230'dan fazla ödüle aday gösterildi. Dünyanın her yerindeki Stranger Things hayranları, Will Byers'ın kaybolduğu gün olan 6 Kasım'ı, dizinin dünyasına olan sevgilerini paylaşmak için 'Stranger Things Günü' olarak kutluyor.



Dizinin beşinci sezonu, final sezon olarak sevilen hikayeye nokta koyacak ancak Stranger Things evreni, Londra’da canlı olarak sahnelenen ve 2025 yılında Broadway’de sahnelenecek Stranger Things: The First Shadow’la ve henüz ismi açıklanmayan bir spin-off animasyon dizisi ile genişlemeye devam edecek.