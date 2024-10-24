The Substance filmi Altın Küre'de komedi/müzikal dalında yarışacak
Coralie Fargeat imzalı The Substance (Cevher) filminde Demi Moore ve Margaret Qualley başrolü paylaşıyor. Cannes'da 13 dakika boyunca ayakta alkışlanan film, bu yılın Altın Küre Ödülleri'ne komedi/müzikal dalında başvurdu.
Margaret Qualley, Dennis Quaid ve Demi Moore'un başrolleri paylaştığı The Substance (Cevher) filminin yönetmen koltuğunda Fransız yönetmen Coralie Fargeat oturuyor.
13 dakika boyunca ayakta alkışlandığı Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanan film, ABD'de Eylül ayının sonlarında gösterime girdi.
Dünyanın farklı yerlerinde izleyicilerin salonu terk ettiği filmin Altın Küre Ödülleri'ndeki kategorisi dikkat çekti.
The Hollywood Reporter; Moore ve filmin yapımcılarının arasında, Cevher'in 2025 Altın Küre Ödüllerine drama mı komedi/müzikal dalında mı başvurması gerektiğine dair hararetli bir tartışma yaşandığını aktardı.
Adaylıklar henüz açıklanmadığı halde bu karar, Moore'un geceden ödülle ayrılma ihtimalini etkileyebilir. Çünkü mevcut durumda Moore'un, Anora'da rol alan Mikey Madison ve Emilia Pérez'de oynayan Karla Sofía Gascón'la yarışması bekleniyor.
Film drama kategorisine dahil edilseydi; Moore büyük olasılıkla Maria'da yer alan Angelina Jolie ve Yandaki Oda'dan (The Room Next Door) Tilda Swinton'la karşı karşıya olacaktı.
CEVHER FİLMİ NE ANLATIYOR?
The Substance (Cevher) filmi, Hollywood'un ulaşılması zor güzellik standartlarını ve bu standartlara ulaşmaya çalışan Elisabeth Sparkle'ı konu alıyor.
50 yaşındaki Elisabeth, "Madde" adı verilen uyuşturucu benzeri ilaç sayesinde daha genç, daha güzel, daha mükemmel birine dönüşmeye çalışır. Karaborsada satılan uyuşturucu maddenin yan etkileri ise akıl almaz derecede çoktur.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- Hollywood
- N-Life Kültür&Sanat