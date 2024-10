The Substance filmi Altın Küre'de komedi/müzikal dalında yarışacak

Margaret Qualley, Dennis Quaid ve Demi Moore'un başrolleri paylaştığı The Substance (Cevher) filminin yönetmen koltuğunda Fransız yönetmen Coralie Fargeat oturuyor.

The Hollywood Reporter; Moore ve filmin yapımcılarının arasında, Cevher'in 2025 Altın Küre Ödüllerine drama mı komedi/müzikal dalında mı başvurması gerektiğine dair hararetli bir tartışma yaşandığını aktardı.



Adaylıklar henüz açıklanmadığı halde bu karar, Moore'un geceden ödülle ayrılma ihtimalini etkileyebilir. Çünkü mevcut durumda Moore'un, Anora'da rol alan Mikey Madison ve Emilia Pérez'de oynayan Karla Sofía Gascón'la yarışması bekleniyor.



Film drama kategorisine dahil edilseydi; Moore büyük olasılıkla Maria'da yer alan Angelina Jolie ve Yandaki Oda'dan (The Room Next Door) Tilda Swinton'la karşı karşıya olacaktı.