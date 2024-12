The Wheel of Time dizisinin üçüncü sezon yayın tarihi açıklandı

The Wheel of Time (Zaman Çarkı) dizisinin üçüncü sezonunun dünya prömiyerinin 13 Mart 2025’te yapılacağı duyuruldu.

Robert Jordan’ın The Wheel of Time (Zaman Çarkı) adlı çok satan fantastik romanlar serisinden uyarlanan dizide kendi halinde bir çiftçi çocuğu olan Rand al’Thor, dünyayı kurtaracak ya da yıkacak tehlikeli bir tarihi figür olan Ejder (The Dragon Reborn) olduğunu öğrenir. Zaman Çarkı döndükçe Son Savaş yaklaşmaktadır.

Rand, ikinci sezonun sonunda Ishamael’i yendikten sonra Falme’de arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelir ve yeni Ejderha ilan edilir. Üçüncü sezonda ışığa karşı tehditler çoğalmıştır: Beyaz Kule bölünmüş, Kara Ajah serbestçe hareket ediyor, eski düşmanlar İki Nehre geri dönmüştür. Kalan Forsaken’lar ise Ejderha’nın peşindedir.

Forsaken’lardan Lanfear’ın Rand ile ilişkisi ikisi için de ışık ve karanlık arasında kritik bir seçim olacaktır. Rand’ın geçmişiyle bağları kopmaya başladıkça ve yozlaşan gücü arttıkça en yakın müttefikleri Moiraine ve Egwene’nin bile artık tanımadığı bir hal alır. Dizinin başında hoca ve talebesi olan bu iki güçlü kadın şimdi Ejderha’nın karanlığa dönmesini engellemek için ne pahasına olursa olsun birlikte çalışmak zorundadır.

KADRODA KİMLER VAR?

The Wheel of Time dizisinin kadrosunda Moiraine Damodred rolünde Rosamund Pike (Saltburn, Gone Girl), al’Lan Mandragoran rolünde Daniel Henney (Criminal Minds), Rand al’Thor rolünde Josha Stradowski (Gran Turismo), Nynaeve al’Meara rolünde Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel), Egwene al’Vere rolünde Madeleine Madden (Dora and the Lost City of Gold) yer alıyor.