Tina Turner'ın daha önce hiç yayınlanmamış şarkısı ortaya çıktı
Rock 'n' Roll müziğin efsanevi ismi Tina Turner, 83 yaşında hayata veda etti. Şarkıcının "Private Dancer" albümünde yer alan şarkısı yıllar sonra ortaya çıktı.
Müzik dünyasının efsanevi ismi Tina Turner 2023 yılında yaşamını yitirdi. Uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık sonrası hayatını kaybettiği belirtilen Turner'ın daha önce hiç yayınlanmamış bir şarkısı ortaya çıktı. BBC'nin haberine göre, Tina Turner'ın dinlenme rekorları kıran albümü Private Dancer için kaydedilen ve kaybolduğu varsayılan bir şarkı yıllar sonra ortaya çıktı.
"Hot For You, Baby" adlı şarkı, Hollywood'daki Capitol Studios'ta kaydedildi ve başlangıçta albümde yer alması planlanmıştı. Ancak "What's Love Got To Do With It", "Better Be Good To Me" ve diğer şarkıların öne çıkması nedeniyle parça albümde yer almadı.
Kayıp olduğu varsayılan şarkı, yakın zamanda plak şirketinin Private Dancer'ın 40. yıl dönümü için şarkıları yeniden derlemesiyle ortaya çıktı.
Efsanevi şarkıcı, İsviçre'nin Zürih kentindeki evinde, uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Turner, 2017 yılında, eşi Erwin Bach’ın organlarından birini şarkıcıya bağışlamasıyla böbrek nakli geçirmişti.
Ayrıca Turner'a bir yıl önce de bağırsak kanseri teşhisi konmuştu. Sanatçı 2013 yılında da felç geçirmiş ve yürüyemez hale gelmişti. Turner, felç geçirdikten 10 gün sonra hareket kabiliyetini yeniden kazanmayı başarmıştı.
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