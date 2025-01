Tina Turner'ın daha önce hiç yayınlanmamış şarkısı ortaya çıktı

Müzik dünyasının efsanevi ismi Tina Turner 2023 yılında yaşamını yitirdi. Uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık sonrası hayatını kaybettiği belirtilen Turner'ın daha önce hiç yayınlanmamış bir şarkısı ortaya çıktı. BBC'nin haberine göre, Tina Turner'ın dinlenme rekorları kıran albümü Private Dancer için kaydedilen ve kaybolduğu varsayılan bir şarkı yıllar sonra ortaya çıktı.



"Hot For You, Baby" adlı şarkı, Hollywood'daki Capitol Studios'ta kaydedildi ve başlangıçta albümde yer alması planlanmıştı. Ancak "What's Love Got To Do With It", "Better Be Good To Me" ve diğer şarkıların öne çıkması nedeniyle parça albümde yer almadı.

Kayıp olduğu varsayılan şarkı, yakın zamanda plak şirketinin Private Dancer'ın 40. yıl dönümü için şarkıları yeniden derlemesiyle ortaya çıktı.