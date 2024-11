Usta yönetmen Steven Spielberg'ün yeni filmine sürpriz isim

The Crown dizisindeki rolüyle akıllarda yer eden O'Connor, The Mastermind ve Knives Out filmlerinde rol almaya hazırlanıyor.

Adı açıklanmayan ama bir UFO hikayesi işleyeceği açıklanan film, 15 Mayıs 2026'da vizyona girecek. Universal Pictures çatısı altında çekilecek olan film için hazırlıklar sürüyor. David Koepp'in senaryosunu kaleme alacağı filmin hikayesi ise Spielberg imzası taşıyacak.

Daha önce de UFO'lar ve uzaylılarla ilgili işlere imza atan Steven Spielberg, "Close Encounters of the Third Kind" ve "E.T." gibi yapımlara imza attı.