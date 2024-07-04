Yeni bir M. Night Shyamalan filmi: Tuzak

Ölümsüz, İşaretler, Altıncı His, Ziyaret ve Parçalanmış gibi filmleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, korku ve gerilim ustası, ödüllü yönetmen M. Night Shyamalan imzalı “Tuzak” filminin yeni posteri yayınlandı.
FİLMİN KONUSU
Alfred Hitchcock’un yeni nesil varisi olarak gösterilen M. Night Shyamalan'ın yazıp yönettiği film, bir baba ve genç kızının gittikleri bir pop konserinde karanlık ve uğursuz bir olayın merkezinde yaşadıklarını anlatıyor. Başrollerinde Josh Hartnett ve Ariel Donoghue’in yer aldığı filmde, Shyamalan'ın R&B şarkıcısı-söz yazarı kızı Saleka, konserin başrol oyuncusu Lady Raven'ı canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise Hayley Mills ve Allison Pill.
Filmin yapımcılığını Ashwin Rajan, Marc Bienstock ile M. Night Shyamalan üstleniyor. Başyapımcı ise Steven Schneider.
Call Me by Your Name filminin de görüntü yönetmenliğini yapan Sayombhu Mukdeeprom görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin yapım tasarımcısı Debbie de Villa. Kurgusu Noëmi Preiswerk tarafından yapılan filmin müzikleri Herdĭs Stefănsdŏttir tarafından yapılmış. Müzik sorumlusu Susan Jacobs, kostüm tasarımcısı Caroline Duncan. Oyuncu seçimleri ise Douglas Aibel'a ait.
Film, 2 Ağustos’ta vizyonda olacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Film
- Sanat Eseri
- N-Life Kültür&Sanat