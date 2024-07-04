Yeni bir M. Night Shyamalan filmi: Tuzak

Ölümsüz, İşaretler, Altıncı His, Ziyaret ve Parçalanmış gibi filmleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, korku ve gerilim ustası, ödüllü yönetmen M. Night Shyamalan imzalı “Tuzak” filminin yeni posteri yayınlandı.

FİLMİN KONUSU

Alfred Hitchcock’un yeni nesil varisi olarak gösterilen M. Night Shyamalan'ın yazıp yönettiği film, bir baba ve genç kızının gittikleri bir pop konserinde karanlık ve uğursuz bir olayın merkezinde yaşadıklarını anlatıyor. Başrollerinde Josh Hartnett ve Ariel Donoghue’in yer aldığı filmde, Shyamalan'ın R&B şarkıcısı-söz yazarı kızı Saleka, konserin başrol oyuncusu Lady Raven'ı canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise Hayley Mills ve Allison Pill.