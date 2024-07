Yeni bir M. Night Shyamalan filmi: Tuzak

Filmin yapımcılığını Ashwin Rajan, Marc Bienstock ile M. Night Shyamalan üstleniyor. Başyapımcı ise Steven Schneider.



Call Me by Your Name filminin de görüntü yönetmenliğini yapan Sayombhu Mukdeeprom görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin yapım tasarımcısı Debbie de Villa. Kurgusu Noëmi Preiswerk tarafından yapılan filmin müzikleri Herdĭs Stefănsdŏttir tarafından yapılmış. Müzik sorumlusu Susan Jacobs, kostüm tasarımcısı Caroline Duncan. Oyuncu seçimleri ise Douglas Aibel'a ait.



Film, 2 Ağustos’ta vizyonda olacak.