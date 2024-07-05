Yeni Ed Sheeran albümü gecikebilir: Şarkıcının başka bir hedefi var

Ed Sheeran hayranları, yeni albüm için bir süre daha beklemek zorunda kalabilir.

Yeni Ed Sheeran albümü gecikebilir: Şarkıcının başka bir hedefi var

"Shape of You", " Thinking Out Loud", "Perfect" ve "Bad Habits" gibi hit parçalara imza atan İngiliz şarkıcı yeni projeleri hakkında açıklama yaptı.

33 yaşındaki şarkıcı, gençler için yeni bir destek planı başlatmak amacıyla yeni albümünün kayıtlarına ara vereceğini açıkladı. Daily Mail'in haberine göre; şarkıcı ülke çapındaki okullarda müzik derslerine yönelik finansmanı artırmak için yeni bir plan başlatacak.

ESKİ OKULUNA BAĞIŞ YAPTI

Sheeran, eski öğretmeninin 2018'deki fon kesintileri konusunda kendisiyle temasa geçmesinin ardından Suffolk'taki eski okulu Thomas Mills Lisesi'ne bağış yapmıştı. Program hakkında şarkıcı "Büyüğüm yer ile başladım, şimdi bunu ülke çapında yapmaya başladık" dedi.

Yeni Ed Sheeran albümü gecikebilir: Şarkıcının başka bir hedefi var - 1

PROJEYİ BÜYÜTÜYOR

"Artık alanında desteğe gerçekten ihtiyaç duyan daha fazla liseyi ziyaret ediyorum ve bunun ne kadar fark yarattığını görebilirsiniz" diyen şarkıcı, okullara destek vermek için elinde geleni yapacağını söyledi.

Şarkıcının daha önce 2020'de sanat ve müzik programlarını desteklemek için eski okuluna 170 bin sterlin bağışladığı biliniyor.

Yeni Ed Sheeran albümü gecikebilir: Şarkıcının başka bir hedefi var - 2

Şarkıcının hayır kurumu " Suffolk Vakfı", okullara kamera, bilgisayar vb. ekipmanlar sağlıyor.

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