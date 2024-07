Yeni Ed Sheeran albümü gecikebilir: Şarkıcının başka bir hedefi var

"Shape of You", " Thinking Out Loud", "Perfect" ve "Bad Habits" gibi hit parçalara imza atan İngiliz şarkıcı Ed Sheeran yeni projeleri hakkında açıklama yaptı.

33 yaşındaki şarkıcı, gençler için yeni bir müzik destek planı başlatmak amacıyla yeni albümünün kayıtlarına ara vereceğini açıkladı. Daily Mail'in haberine göre; şarkıcı ülke çapındaki okullarda müzik derslerine yönelik finansmanı artırmak için yeni bir plan başlatacak.

ESKİ OKULUNA BAĞIŞ YAPTI

Sheeran, eski öğretmeninin 2018'deki fon kesintileri konusunda kendisiyle temasa geçmesinin ardından Suffolk'taki eski okulu Thomas Mills Lisesi'ne bağış yapmıştı. Program hakkında şarkıcı "Büyüğüm yer ile başladım, şimdi bunu ülke çapında yapmaya başladık" dedi.