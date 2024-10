Yönetmen Darin J. Sallam, Filistin'in gündemde kalması gerektiğini söyledi

Senarist ve yönetmen Darin J. Sallam, 2021 yapımı "Farha" filmi ve Gazze'deki güncel durumu değerlendirdi.



"Farha" filminin hazırlıklarının uzun sürdüğünü vurgulayan Sallam, "Titiz bir çalışma oldu bizim için. Bitirmek kolay değildi çünkü film Nakba olayını, yani bugün Filistin'de yaşananların kökenini konu alıyor. Prodüksiyon ve çekim sürecinde zorluklar yaşadık ama filmin dünya çapında yarattığı etkiyi görünce,, yaşadığımız zorluklara değdi diye düşünüyorum."



Darin Sallam, sinemanın iyiye kullanıldığı zaman insanları eğitip, doğruya yöneltebildiğini, bu yüzden Filistin konulu filmler yapmaya devam edeceğini söyledi.



"DAHA KÖTÜSÜ YAŞANAMAZ DEDİĞİMİZ NE VARSA HEPSİ OLUYOR"

İsrail'in Gazze'ye yönelik bir yıldan fazladır süren saldırılarına dikkati çeken Sallam, şunları kaydetti:



"İsrail'in saldırılarının şimdi, bir an önce durmasını umuyor ve bunun için dua ediyorum. Bölgede bundan daha kötüsü yaşanamaz dediğimiz ne varsa hepsi oluyor. Şimdi olaylar Lübnan'a da sıçradı. Allah'a samimi olarak dua ediyorum, bu saldırılar son bulsun, Filistin ve Lübnan huzura kavuşsun, insanlar ölmeyip normal hayatlarına devam edebilsin."



Ekim ayının başında İstanbul'da gerçekleştirilen "6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali"ne katılan usta yönetmen, "İsrail hükümetinin Filistin'i dünyadan silme çabalarına karşı başta Dostluk Film Festivali olmak üzere, Filistin konulu film festivallerinin yapılmasını yürekten takdir ediyorum. Bu festivalin de Mahmud Derviş'e adandığını görmek beni çok duygulandırdı çünkü geçmişte bu insanların sesini susturmak için her yolu denediler fakat bugün biz bu insanların sesini duyuruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Yönetmen Sallam, film festivalleri için daha önce birçok kez Türkiye'ye geldiğini vurgulayarak, "İzleyicilerin tepkilerini ve değerlendirmelerini dinlemek çok keyifli. Filmimi daha önce izleyenler de yeniden izlemek için Dostluk Kısa Film Festivali'ne geldi. Filistin'de bugün yaşananlardan ötürü haliyle insanlar biraz duygusal bunun yanında izleyicinin beğenisini kazanmak güzel bir şey." dedi.



DARİN J. SALLAM KİMDİR?

Sinemaya, 2010'da yönettiği "Still Alive" adlı kısa filmle başlayan Darin J. Sallam, Güney Kaliforniya Üniversitesine bağlı Kızıldeniz Sinematik Sanatlar Enstitüsünde (RSICA) yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aralarında "The Dark Outside" ve "The Parrot"ın da bulunduğu 5 ödüllü kısa filmi bulunan Sallam, "Robert Bosch Vakfı Film Ödülü"nün de sahibi oldu.



İlk uzun metrajlı filmi "Farha" ile 2023'teki 95. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) "Uluslararası Uzun Metraj Film" kategorisinde Ürdün'ün adayı olarak seçilen Sallam, "Asya Oscarları" olarak bilinen 15. Asya Pasifik Ekran Ödülleri'nde (APSA) "En İyi Gençlik Filmi" ödülüne layık görüldü.