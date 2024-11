Yeni sezona geri sayım: Survivor 2025 ne zaman başlıyor?

Her yıl olduğu gibi yine Survivor'a geri sayım başladı. TV8'in ilgi gören yarışması MasterChef Türkiye'nin final yapmasının ardından Survivor'un da yayın hayatına başlaması bekleniyor. Öte yandan yarışmanın resmi YouTube hesabından yapılan duyuruda Survivor yeni sezon başvurularının başladığı açıklandı.



2025 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Survivor'ın 2025 yayın tarihi henüz belli olmadı.



Survivor 2024 All Star ilk bölümüyle geçecen sene 1 Ocak 2024 tarihinde başlamıştı.



2025'in Ocak ayı içinde başlayacağı tahmin edilen yarışmanın net tarihi ve oyuncu kadrosunun kasım ya da aralık ayında netleşmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.