2023'te dünyanın en çok satan otomobili belli oldu: İlk kez elektrikli

2023'ün ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan otomobilleir belli oldu. Tesla, burada da bir ilke imza atarak hem içten yanmalı hem de elektrikli modelleri geride bırakıp liderliği aldı.

JATO Dynamics tarafından hazırlanan pazar raporuna göre Tesla Model Y, 2023 yılının en çok satılan otomobili olmayı başardı.

Rapora göre, ilk üç ayda 2022 yılına göre satışlarını yüzde 69 artıran Model Y, dünya çapında 267 bin 200 adetlik satışa ulaştı.

EN ÇOK SATAN 5 MODEL



Tesla Model Y - 267.200 adet

Toyota Corolla - 256.400 adet

Toyota Hilux - 214.700 adet

Toyota RAV4 - 211.000 adet

Toyota Camry - 166.200 adet

MUSK'IN İDDİASI GERÇEKLEŞTİ

Tesla CEO'su Elon Musk daha önce yaptığı açıklamada Model Y'nin otomotiv pazarını domine edeceğini ve lider olacağını açıklamıştı.

TÜRKİYE FİYATLARI ZAMLANDI

Türkiye'de satışa başlayan ve ilk teslimatları geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Tesla Model Y fiyatları zamlandı.

Aracın arkadan itişli 430 kilometrelik menzile sahip olan modelinin opsiyosuz fiyatı, 1 milyon 594 bin 823 TL’ye çıktı.

Çift motorlu 533 kilometrelik menzile sahip dört çeker versiyon 1 milyon 667 bin 729 TL'ye satılıyor.

Çift motorlu dört çeker performans versiyonu ise 1 milyon 831 bin 808 TL'ye yükseldi.