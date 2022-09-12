604 beygirlik elektrikli karavan: Adventure 1 tanıtıldı

Kanadalı girişim grubu Potential Motors, elektrikli karavan modelini tanıttı.

Adventure 1 adı verilen arazi aracı çift motorlu ve dört tekerlekten çekiş gücüne sahip. Araçta bulunan elektrik motorları 604 beygir güç üretebiliyor.

70 kWh’lık batarya arazi şartlarında 170 kilometrelik bir menzil sağlıyor.

Arazi için oldukça iddialı olan araç için istenen fiyat ise rekabetini zorlaştıracak unsurların başında geliyor. 136 bin 600 dolar istenen araç için ön sipariş halinde bin dolarlık indirim yapılıyor.