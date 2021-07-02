Bayram ve yaz öncesi ikinci el otomobil piyasasında son durum

Hazırlayan: Murat Şahin

İkinci el otomotiv pazarında 2021 yılında yaşanan durgunluk, kısıtlamaların tamamen kaldırılması, bayram tatilinin yaklaşması ve yaz ayları ile yerini hareketli günlere bıraktı. Satışların ve fiyatların son durumunu sektörün temsilcilerine sorduk...

"TEMMUZ AYI DAHA HAREKETLİ OLACAK"



Pandeminin sebep olduğu kapanmaların etkisi ile ilk beş ay sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 daralma olduğunu belirten DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, “Haziran ayı itibarıyla pandemi şartlarının hafiflemesi, yaz dönemine giriyor olmamız ve dövize bağlı olarak artan sıfır araç fiyatları sebebi ile hareketlilik başladı. Bu dönemde satışlarımız ilk beş ay ortalamamıza göre yüzde 100 arttı. Temmuz ayının, yaklaşan bayram sebebi ile daha da hareketli geçeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan

"ALIM İÇİN DOĞRU DÖNEM"



Yıl boyunca yaşanan durgunluk sebebiyle ikinci el araç pazarında hala stok fazlası olduğunu söyleyen Gündoğan, şöyle devam etti:

“Ancak durgunluk kaynaklı ertelenmiş bir talep de söz konusu. Dolayısı ile bu iki unsur serbest piyasa şartlarında mutlaka birbirini dengeye getirecektir. Ancak kur seyri, sıfır araç arz kısıtları, pandemi şartlarındaki iyileşmeleri düşündüğümüzde talebin artacağını ve fiyatların yükselmeye devam edeceğini söyleyebiliriz.”



Stok fazlası nedeniyle araç fiyatlarının henüz tam anlamıyla yükselmediğini belirten Gündoğan, alım için doğru bir dönem olduğunu belirtti.



“SADECE HAZİRAN AYINDA YÜZDE 5 ARTIŞ OLDU”



Sadece Haziran ayında ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 5’lik bir artış olduğunu belirten, Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Yılın başında geçen yıla göre düşük seyreden satışlar, tam kapanma sürecinin de etkisiyle Mayıs ayına kadar devam etti. Haziran ayında Mayıs ayının 2 katı araç satıldı. Ancak hala adetler geçen senenin uzağında. Haziran ayından itibaren başlayan hareketin Temmuz ayında daha da hızlanmasını bekliyoruz” dedi.

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız

Temmuz ayında hayatın normale dönmesi, yaz aylarının etkisi, sıfır otomobildeki çip krizi ve yüksek fiyatların etkisiyle ikinci el otomobile olan talebin yeniden canlanacağını beklediklerini söyleyen Ayyıldız, şöyle devam etti:

“2020 Haziran’da yaşanan kademeli normalleşme ve kredi teşvikleriyle birlikte ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarında 950 bin adetlik satış gerçekleşmiş ve ay bazında bir rekor kırılmıştı. Bu yıl, Temmuz ayı itibarıyla başlayacak olan normalleşme döneminde de otomobile olan talebin yeniden oluşacağını düşünüyoruz.”



Ayyıldız, 1,5 yıldır bekleyen talep pandeminin etkisinin azalmasıyla kuvvetli bir tüketim patlaması beklediklerini de söyledi.



Ayyıldız ayrıca, sıfır araçlarda yaşanan çip krizinin bir süre daha devam edeceğini belirtirken, “Bu da ikinci el otomobile olan talebi bir miktar daha arttırabilir. Ek olarak, yaşanan çip krizinden dolayı da hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarında artışlar görebiliriz” dedi.



Yaz dönemi boyunca talebin giderek artacağını da söyleyen Ayyıldız, araç alacak kişilerin taleplerini ertelememeleri önerisinde bulundu.



“SIFIR OTOMOBİL VE KUR SEVİYESİ BELİRLEYİCİ UNSUR OLACAK”



Yılbaşından bu yana ikinci el otomobil piyasasında ciddi bir daralma olduğunu belirten Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, kısıtlamaların gevşetilmesi, yaz aylarına girilmesi ve özellikle bayramın da yaklaşmasıyla beraber durgunluğun yerini hareketliliğe bıraktığını kaydetti.

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş

Son dönemde talep artışıyla satışlarda yüzde 3-5 arası bir artış yaşandığını belirten Karakaş, artışın devamı için sıfır otomobil pazarındaki üretim adetleri ve kur seviyesinin belirleyici unsur olacağını söyledi.



“RADİKAL BİR YÜKSELİŞ BEKLEMİYORUZ”



“Pandemi sürecinin tamamlanmasıyla birlikte artan taleple, fiyatlarda da bir artış olacaktır” diyen Karakaş, radikal bir yükseliş beklemediklerini, Eylül ayına kadar yüzde 5-7 oranında bir artış öngördüklerini belirtti.



Karakaş, şunları söyledi:

“İş yerlerinin faaliyete geçmesiyle doğal şekilde talep daha da artacaktır. Yaz tatili ve bayram tatili planlarında da uçak, otobüs gibi gidiş geliş seyahatlerde ulaşım bedelleri 20 bin TL'yi bulduğu için, tüketiciler 20 bin TL peşinatla otomobil satın alma fırsatını değerlendirmek isteyecektir. Seyahatlerin artması da ikinci el otomobil sektörüne katkılar sağlayacaktır”