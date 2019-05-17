Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayında sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan bir etkinlikte 'Türkiye'nin Otomobili' projesinin yavaş ilerlemesinden şikayet ederek, "Yerli otoda biraz gevşeme var, ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız. Bizi oyalamasınlar, gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz" eleştirisinde bulunmuştu.

Bu eleştirilerin ardından projenin ortaklarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu,Twitter hesabından projeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldığını açıkladı.

Görüşmeye ilişkin bir fotoğrafı yayınlayan Hisarcıklıoğlu, Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız sayın Erdogan’a Türkiye’nin Otomobili projemizde gelinen son noktayı arz ettik. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle projemiz tüm hızıyla ilerliyor, ülkemize verdiğimiz sözü tutma konusunda kararlıyız" açıklamasını yaptı.

Görüşmeye ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanı Özel kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.