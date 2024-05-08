Daihatsu'nun çarpışma testi skandalı: Fabrika ve tesisler 4 ay sonra yeniden açıldı

Daihatsu Motor güvenlik testlerindeki hatalar nedeniyle Japonya'da faaliyetini durdurduğu fabrika ve tesislerini 4 ay sonra yeniden hizmete aldığını bildirdi.

Daihatsu'nun çarpışma testi skandalı: Fabrika ve tesisler 4 ay sonra yeniden açıldı

Araç modellerinde, güvenlik kalite test hatalarının saptanması sonrası ülke içi fabrikalarında çalışmaları kademeli şekilde durduran Daihatsu, yeniden faaliyete geçme kararı aldı.

Ulaştırma Bakanlığının, üretici firmanın kalite güvenlik standartlarının yeniden doğrulanması sonrası Daihatsu modelleri üzerindeki sevkiyat yasağı kaldırıldı.

Üretici firma açıklamasına göre Daihatsu, ülke geneli 4 aydır hizmetini durdurduğu Osaka, Kyoto, Oita ve Şiga eyaletlerindeki fabrika ve tesislerini faaliyete geçirdi.

Firma açıklamasında "İyi ürün kalitesini garanti edebilmek hedefiyle araçları eskisinden daha dikkatli üretmek için çaba göstereceğiz" ifadesi kullanıldı.

Osaka merkezli mini araç üreticisi Daihatsu, Toyota Motor grubunda yer alıyor.

Toyota Motor geçen ay, Daihatsu üzerindeki "hakimiyetini sıkılaştıracağını" ve bazı modellerin geliştirme ve güvenlik onayı sorumluluğunu üstleneceğini açıklamıştı

HEYET RAPORU: ÇALIŞANLARDA BASKI VARDI

Tarafsız heyet, ilk raporunda, hatalı testlerin nedeni olarak, Daihatsu yöneticilerinin, imalat süresinin kısaltılması için baskı yapmasını göstermişti.

Heyet başkanı Kaiami Makoto, "Satış programlarını değiştirmenin kabul edilemez algılanması nedeniyle, çalışanlarda muazzam baskı vardı." demişti.

Osaka merkezli mini araç üreticisi Daihatsu ise ilk aşamada, 11'i Japonya genelinde, toplamda 64 modelinde hatalı güvenlik kalite testleri saptandığını onaylamıştı.

Rapor sonrası Daihatsu Başkanı Okudaira Soiçiro, açıklamasında, "Müşterilerimizin güvenine ihanet ettik. Suç yönetimde." diyerek kamuoyundan özür dilemişti.

OTOMOBİL HABERLERİ

Tesla, Almanya fabrikasında üretimin duracağını doğruladı

Tesla, Almanya fabrikasında üretimin duracağını doğruladı

Trafikteki araçların 23,3 milyonu sigortalı

Trafikteki araçların 23,3 milyonu sigortalı

Almanya geçen yıl yaklaşık 800 bin adet elektrikli otomobil ihraç etti

Almanya geçen yıl yaklaşık 800 bin adet elektrikli otomobil ihraç etti

Geçen ay satılan her 2 elektrikli otomobilden biri Togg oldu

Geçen ay satılan her 2 elektrikli otomobilden biri Togg oldu

Elon Musk'ın bir sonraki hedefi  otonom sürüş: Çinli yetkililerle görüştü

Elon Musk'ın bir sonraki hedefi  otonom sürüş: Çinli yetkililerle görüştü

Tesla'nın otopilot özelliği 13 ölümcül kazaya neden oldu

Tesla'nın otopilot özelliği 13 ölümcül kazaya neden oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...