Cupra, İstanbul'da gelecek hedeflerini anlattı: 2024 yılında iki yeni elektrikli model

2022 yılında "Türkiye’de en hızlı büyüyen marka" ödülünü alan ve 2023 yılında 10 bin 165 adetlik satış rakamına ulaşarak büyüme hızını sürdüren CUPRA, İstanbul'da düzenlediği bir etkinlikle gelecek planlarını aktardı.

Aralarında SEAT ve CUPRA CEO'su Wayne Griffiths, Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, SEAT Türkiye ve CUPRA Türkiye Genel Müdürü Anıl Gürsoy, CUPRA COO’su Sven Schuwirth ve Uluslararası Satış Direktörü Erdem Kızıldere gibi isimlerin de bulunduğu gecede, CUPRA markasının önümüzdeki süreçte sunacağı modellerden CUPRA Born ve CUPRA Tavascan tanıtıldı.

CUPRA markasının Türkiye’de elde ettiği başarıyı kutlamak amacıyla düzenlenen "CUPRA Electric Impulse" etkinliğinden bulunmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyleyen CEO Wayne Griffiths, “Bugün Türkiye'yi yeni bir elektrik çağına taşıyacak yeni kahramanlarımızı tanıtıyoruz.” dedi.