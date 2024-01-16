Cupra, İstanbul'da gelecek hedeflerini anlattı: 2024 yılında iki yeni elektrikli model

2022 yılında "Türkiye’de en hızlı büyüyen marka" ödülünü alan ve 2023 yılında 10 bin 165 adetlik satış rakamına ulaşarak büyüme hızını sürdüren CUPRA, İstanbul'da düzenlediği bir etkinlikle gelecek planlarını aktardı.
Aralarında SEAT ve CUPRA CEO'su Wayne Griffiths, Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, SEAT Türkiye ve CUPRA Türkiye Genel Müdürü Anıl Gürsoy, CUPRA COO’su Sven Schuwirth ve Uluslararası Satış Direktörü Erdem Kızıldere gibi isimlerin de bulunduğu gecede, CUPRA markasının önümüzdeki süreçte sunacağı modellerden CUPRA Born ve CUPRA Tavascan tanıtıldı.
CUPRA markasının Türkiye’de elde ettiği başarıyı kutlamak amacıyla düzenlenen "CUPRA Electric Impulse" etkinliğinden bulunmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyleyen CEO Wayne Griffiths, “Bugün Türkiye'yi yeni bir elektrik çağına taşıyacak yeni kahramanlarımızı tanıtıyoruz.” dedi.
"OTOMOBİL TUTKUNLARI İÇİN BİR MARKA YARATTIK"
2018 yılında, Barselona'dan dünyaya ilham vermek için ortaya çıkan yeni markayla, statükoya meydan okumak ve Volkswagen Grubu'nda daha önce kimsenin denemediği bir şeyi yapmak istediklerini söyleyen Griffiths, "Premium veya prestijli bir marka değil, mirasa ve geleneğe dayalı bir marka değil, bunun yerine yeni nesil otomobil severler için yeni bir marka yarattık. 2018'deki lansmanından bu yana CUPRA tüm beklentileri aştı ve yakın otomotiv tarihinde yeni bir markanın en büyük başarı öykülerinden biri oldu. Yaklaşık 6 yıl içinde 500 binden fazla araç sattık ve CUPRA Avrupa'nın en hızlı büyüyen otomobil markalarından biri haline geldi.” diye konuştu.
2023 yılında global CUPRA satışlarını yüzde 50'den fazla bir oranda artırdıklarını ve 230 bin 700 adet araç sattıklarını söyleyen Griffiths, “Avrupa'daki pazar payımız 1,24'ten 1,59'a yükseldi. Türkiye'de 10 bin adetlik teslimat gerçekleştirdik ve yüzde 1'lik pazar payına ulaştık.” dedi.
ELEKTRİKTE 2030 HEDEFİ
Elde edilen bu başarının arkasında modellerin büyük etkisi olduğunu belirten Griffiths, “CUPRA Ateca, markanın ilk modeliydi. Onu Leon'ların kralı CUPRA Leon takip etti. CUPRA Formentor, ilk yüzde 100 CUPRA DNA modelimiz. Lansmanından bu yana dünyada toplam 276 bin adetten fazla araç teslim edildi. İlk yüzde 100 elektrikli otomobilimiz CUPRA Born elektrifikasyon ve performansın mükemmel bir uyum içinde olduğunu gösteren bir model. Yeni bir çağ için üç yeni kahramanın lansmanıyla bunu kanıtlamaya devam edeceğiz. CUPRA Tavascan, CUPRA Terramar ve CUPRA Raval.” dedi.
GALATAPORT'A CUPRA CİTY GARAGE
CUPRA'nın küresel bir marka olma tutkusuyla Mexico City, Münih, Milano, Lizbon, Rotterdam, Sidney, Berlin ve Paris'te olmak üzere dünya çapında 8 CUPRA City Garage açtıklarını belirten Wayne Griffiths “Bunlar, CUPRA'yı otomotiv endüstrisinin ötesine taşıyarak markayı dünyanın en ikonik kültürel noktalarında mükemmel bir şekilde sergiliyor. Ve bu yıl, Madrid, Manchester, Viyana ve İstanbul’da yeni açılışları heyecanla bekliyoruz.” diye konuştu.
İstanbul CUPRA City Garage'ın bu yıl içinde Galataport'ta açılacağı bilgi paylaşıldı.
"TÜRKİYE HEDEFLERİMİZDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"
CUPRA'nın 2030 yılına kadar en iyi 100 küresel marka arasına girmesi için çalıştıklarını belirten Wayne Griffiths, “Bu hedefe ulaşmak için çok gayret gösteriyoruz. Ve Türkiye, bu iddialı kilometre taşlarına ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak.” dedi.
ERDEM KIZILDERE: TÜRKİYE POTANSİYELİNİ KANITLADI
Toplantıda konuşma yapan Erdem Kızıldere de, "Türkiye, CUPRA'nın marka gelişimine önemli katkı sağlıyor. Türkiye, geçen yılki sonuçlara göre CUPRA'nın küresel anlamda 6. büyük pazarı oldu. Yani Doğuş Otomotiv, CUPRA'nın en fazla satış yapılan 5 Avrupa pazarından sonra en büyük distribütörü konumunda. Türkiye, CUPRA Stratejisinin başarıyla uygulanması noktasında referans pazarlardan biri oldu ve CUPRA’yı en hızlı büyüyen markalardan biri haline getirdi. Halen Türkiye genelinde 24 CUPRA Garajımızda markamız deneyimlenebiliyor. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 30’a çıkarmayı planlıyoruz.” dedi.
2024 YILINDA İKİ YENİ ELEKTRİKLİ MODEL
Etkinlikte daha sonra CUPRA markasının önümüzdeki dönemde Türkiye’de satışa sunacağı modeller CUPRA Tavascan ve CUPRA Born tanıtıldı.
Tavascan iki farklı versiyonda satışa sunulacak; Endurance: 210kW (286PS) ve VZ: 250kW (340PS).
Tavascan VZ, arkada 210kW, önde 80kW’lık çift motorlu ve dört çeker model 0'dan 100 km/sa hıza 5,6 saniyede ulaşabiliyor.
77kWh net batarya kapasitesine sahip araç 550 km'ye kadar menzil sunuyor. Yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj süresi ise sadece yarım saat.
2024 yılında Türkiye yollarına çıkacak diğer model ise CUPRA Born. Yaklaşık 540 kilometrelik menzil ve geniş hacmiyle şehir içinde ve dışında günlük kullanım için ideal olan CUPRA Born, sürdürülebilir malzemeler kullanılarak üretildi.
İlk etapta CUPRA Born 170kW motor gücündeki e-Boost versiyonuyla gelecek. Bu seçenek, sıfırdan 100 km/sa hıza 6,6 saniyede çıkıyor.
150 kW motor güçlü versiyon daha sonra piyasaya sürülecek.
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