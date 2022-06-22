CUPRA, sadece kendi modellerinin sergilendiği ilk showroomunu açtı

Türkiye satışlarına 2021 yılının Nisan ayında başlayan CUPRA, sadece CUPRA modellerinin yer aldığı ilk showroomunu Doğuş Oto Esenyurt’ta açtı.

Türkiye’de Nisan 2021’de satışlarına başlanan CUPRA markası ile geçtiğimiz yıl 285, bu yılda ilk 5 ayda 789 adet olmak üzere toplam 1.074 adet araç satışı gerçekleştirildi.

CUPRA'NIN HIZLI YOLCULUĞU

2018 yılında yolculuğuna başlayan CUPRA markasının karakterini somutlaştıran ilk model CUPRA Ateca oldu.

Bu modelden iki yıl sonra CUPRA Leon pazara sunuldu. Markanın geniş bir yelpazede güçlü motorlara sahip ilk modeli olmasının yanı sıra yüksek performanslı plug-in hibrit motoru sayesinde aynı zamanda ilk elektrikli CUPRA modeliydi.

Bunu ilk bağımsız model olan CUPRA Formentor takip etti. Crossover SUV, şu ana kadar dünya çapında teslim edilen yaklaşık 100 bin adetle halen markanın en çok satan modeli konumunda.

Markanın ürün gamına daha sonra yüzde 100 elektrikli modeli CUPRA Born eklendi.

YILDA 500 BİN HEDEFİ

Haziran ayının ilk haftasında, markanın dört yıl önce doğduğu Terramar-Sitges'de düzenlenen “The Unstoppable Impulse” etkinliğinde CUPRA’nın gelecek hedefleriyle ilgili bilgi veren CUPRA CEO’su Wayne Griffiths markanın hedefinin orta vadede yılda 500 bin adet araç satışı gerçekleştirmek ve uluslararası yeni pazarlara genişlemenin yanı sıra yeni segmentlere dahil olmaya devam etmek olduğunu; pazara sunulacak olan tüm modellerin CUPRA’nın sıra dışı ve otantik ruhuna sadık kalarak ilerleyeceğini iletti.

Bugüne kadar 200 bine yakın araç satışı gerçekleştiren CUPRA, 2018'de 430 milyon euro olan cirosunu 2021 yılı sonunda 2,2 milyar euroya yükselterek hedeflerinin üzerinde bir başarı yakaladı.