Ekim'deki Paris Otomobil Fuarı corona virüs nedeniyle iptal

Dünya genelini etkileyen corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bini, virüs bulaşan kişi sayısı 785 bini geçti iyileşenlerin sayısı ise 165 bin oldu. Ülkelerin virüs salgını ile savaşı devam ederken dev organizasyonlar da virüsten etkilenmeye devam ediyor.

Spordan sanata kadar pek çok alanda etkinliği etkileyen virüs otomotiv sektörünü de vurmaya devam ediyor.

Sonra olarak Avrupa'nın en büyük otomotiv organizasyonlardan biri olan ve Fransız markaların gövde gösterisi yaptığı Paris Otomobil Fuarı iptal edildi.

Organizatörlerinden gelen açıklamada, organizasyon tamamen iptal edilse de üreticilerin yeni modellerini sergilemek için farklı yerlerde farklı etkinlikler yapabileceği belirtildi.

Mart ayında yapılması planlanan Cenevre Otomobil Fuarı iptal edilirken, sonrasında New York Otomobil Fuarı, Nisan ayında düzenlenecek Detroit Otomobil Fuarı ise ertelenmişti.

VİDEO: AVRUPA'NIN VİRÜSLE MÜCADELESİ SÜRÜYOR

