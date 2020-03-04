Cenevre iptal oldu tanıtımlar arka arkaya geldi

ntv.com.tr 04.03.2020 - 11:30 | Son Güncelleme : 04.03.2020 - 12:03
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsün dünya genelinde yayılmaya başlaması arka arkaya dev fuarların iptal edilmesine neden oldu. Avrupa'nın alanındaki en büyük fuarlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı da corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi.
Fuarın iptal edilmesi üzerine dünyanın önde gelen otomobil üreticileri lansmanlarını bireysel olarak arka arkaya yapmaya başladı.
Audi de yeni modelini tanıtan firmalarından biri oldu. Marka Audi A3 Sportback modelinin 4. neslinin tanıtımını gerçekleştirdi.
Dışardan bakıldığında büyük değişikler olmasa da küçük dokunuşlar modern bir görünüm sağlamış.
Audi model için Mart ayında ön satışlara başlayacak ve 2020'nin ikinci yarısından sonra piyasada yer alacak.
Aracın asıl değişimi konsol kısmında yaşanıyor.
Audi, lansman ile birlikte siparişe açılacak A3 Sportback versiyon sayısının 3 olduğunu duyurdu. Dördüncü nesil kompakt hatchback ilk aşamada 150 bg'lik 1.5 TSI motordan beslenen 35 TFSI ve 2.0 TDI Evo motorun 116 ve 150 bg'lik 30 TDI ve 35 TDI S-tronic versiyonlarıyla satılacak.
WLAN internet bağlantısı, LTE telefon erişimi, navigasyon ve sesli komut gibi özellikleri olan MIB 3 adlı bilgi eğlence sistemi, yeni A3 Sportback'te yer alacak teknolojilerden. MMI Plus versiyonunda navigasyon, sürücünün tercihlerini kaydederek rota oluşturabilecek.
Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan sistem, ilerleyen zamanda Amazon Alexa sesli komut asistanına da kavuşacak.
İngiliz Bentley'in en dikkat çekecek modellerinden biri olan Bacalar'ın tanıtımı yapıldı.
Bentley'in iki koltuklu olarak ürettiği tek otomobil olan modelden sadece 12 adet üretilecek.
2 milyon dolarlık (12.3 milyon TL) fiyat etiketi bulunan otomobilin tamamı satılmış durumda.
İngiliz marka Bacalar'ı, "modern dönemin en nadir iki kapılı Bentley modeli" olarak tanımlıyor.
Tüm detaylarında ince dokunuşlar olan modelin konsolunda da özel bir ahşap kullanılmış. Riverwood adı verilen bu ahşabın doğal yollardan devrilerek yıllarca göllerde sürüklenen ağaçlardan üretildiği belirtiliyor.
Modelin motor bölümünde ise 6.0 litrelik on iki silindirli bir makine kullanılıyor. 8 ileri çift kavrama şanzımanla kombin edilen bu ünite 650 beygir güç ve 900 Nm torkla araca entegre ediliyor.
Porsche, yeni 911 Turbo S modelini daha önce eşi benzeri görülmemiş bir güç, sürüş dinamikleri ve konforla sunuyor.
Coupé ve Cabriolet modelleri lanse edilen 911 Turbo S, kaputun altında yer alan 3.8 litre çift VTG turboşarjlı boxer motoru ile 650 PS güç üretiyor. Bir önceki nesle göre 70 PS’lik artış anlamına gelen bu değer ile 800 Nm’lik tork sağlarken, 8 ileri PDK şanzımanla aracı sıfırdan 100 km/s'ye 2.7 saniye gibi etkileyici bir değerle ulaştırıyor ve 330 km/s’lik azami bir hız değeri kazandırıyor.
911 Turbo S modelinin boyutları, gelişmiş sürüş dinamikleri ile paralel olarak önemli ölçüde artırılmış: gövde, bir önceki nesle göre 45 mm daha geniş 1.840 mm’lik ön aksla, bir önceki nesle göre 20 mm artırılmış, 1.900 mm’lik arka aksın üzerinde bulunuyor. Yine bir önceki nesle göre, ön aksta 42 mm, arka aksta 10 mm daha fazla genişlik ve karma boyutlu jantlar, yeni modelin daha aerodinamik olmasına, çevikliğine ve sportifliğine katkıda bulunmuş.
Cenevre Otomobil Fuarı’nın iptal edilmesinin ardından, Volkswagen'in fuarda sergilemeyi planladığı yeni modelleri, online gerçekleştirilen bilgilendirmeyle tanıtıldı.
Volkswagen, 3 Mart’ta Wolfsburg’da gerçekleşen canlı lansman etkinliğinde ID.3 modelinin seri üretim versiyonlarının yanı sıra markanın bu modeli takip edecek ilk elektrikli SUV modeli ID.4’ün de tanıtımını gerçekleştirdi.
ID.4, dünyanın en hızlı gelişim gösteren segmenti olarak kabul edilen kompakt SUV kategorisinde, çevreye zarar vermeden üretilip kullanılacak ilk model olacak. Modüler elektrik platformu (MEB) temelinde geliştirilen ID.4’ün 2020 yılında Avrupa’da satışa sunulması hedefleniyor.
Uzun bir aks mesafesine sahip otomobilin iç mekânı oldukça geniş bir alan sunuyor. ID.4 elektrikli dört tekerlekten çekişli sürüş seçeneğiyle dikkat çekerken, yüksek voltajlı bataryası ve mükemmel aerodinamiği sayesinde 500 kilometreye kadar (WLTP) sürüş menzili sunabiliyor.
Dünyanın iklime zarar vermeden üretilen ilk kompakt SUV'si olma özelliğini taşıyan ID.4, yeşil ve yenilebilir kaynaklarıyla enerji tüketen Almanya’daki Zwickau Fabrikası’nda üretiliyor.
Yeni Golf GTI, dijital kokpit ve akıllı sürüş asistan sistemlerinin yanı sıra, güçlü ve şık tasarımıyla fark yaratıyor. 245 PS güç çıkışı üreten 2,0 litre TSI motora sahip Golf GTI, 370 Nm tork sağlıyor. Dört silindirli motorda 6 vitesli manuel şanzıman standart olarak sunulurken, 7 ileri DSG şanzıman ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.
Cenevre'de tanıtılması beklenen modellerden biri olan Skoda Octavia RS iV örtüsünü kaldırdı. iV takısı, plug-in hibrit güç ünitesini işaret ediyor ve Octavia RS iV, markanın ilk performanslı plug-in hibrit modeli.
0'dan 100'e hızlanması 7.3 saniye sürerken maksimum hız da 225 kilometre.
Yalnızca 6 ileri DSG şanzıman ile alınabilen Octavia RS iV'nin 2.0 TSI ve 2.0 TDI paketleri de ileride seçenekler arasına eklenecek.
Dacia, Spring modeli ile tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Spring, Dacia'nın yüzde 100 elektrikli ilk modeli.
Dacia Spring’in hafif ve kompakt seri üretim versiyonu, yaklaşık 200 km sürüş menziline (WLTP) sahip.
Dacia Spring 2021’de satışa sunulacak.
Seat'tan ayrılan Cupra geçen sene konsept olarak gösterdiği Formentor modelini tanıttı. Cenevre Otomobil Fuarı'nın en beklenen tanıtımlarından birisi olan Cupra, fuarın iptal olmasıyla birlikte yalnızca basın görselleriyle tanıtımı gerçekleştirdi.
Adını İspanya'nın Mallorca bölgesinden alan Formentor, belirgin ve keskin çizgileriyle dikkat çekiyor.
Cupra yeni modelinde iki motor seçeneği sunacak.
Bunlardan birincisi 310 bg güç, 400 Nm tork üreten 2.0 TSI olurken diğeri, 150 bg'lik 1.4 TSI ile 85 kW'lık elektrik motorunun kombinasyonundan 245 bg ve 400 Nm alabilen plug-in hibrit seçeneği.
Formentor'un hibrit versiyonundaki şanzıman seçeneği 7 ileri DSG.
Cenevre'nin beklenen modellerinden birisi de Renault'un konsept modeli Morphoz'du.
İttifak'ın yeni modüler CMF-EV elektrik platformu sayesinde otomobil, güç, kapasite ve menzilin yanı sıra kullanıcı seçenekleri ve bagaj hacmi bakımından da pek çok farklı konfigürasyon sunuyor.
Morphoz, tasarımı, iç mekanı ve ayrıntıları ile Renault’nun yeni elektrikli model ailesine ait ipuçları veriyor.
Renault Morphoz, ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebilen modüler bir otomobil. Sürüş halindeyken bile indüksiyon yöntemi ile şarj edilen, yüzde 100 elektrikli uyarlanabilir bir crossover konsept modeli. Ayrıca, 3'üncü seviye otonom sürüş ile donatılan, 2017 yılında tanıtılan Symbıoz konsepti gibi özel paylaşım işlevleri sunan kişisel kullanıma yönelik bir otomobil.
Uzun vadeli planı çerçevesinde yeni adımlar atan Renault Grubu markası Alpine, sınırlı sayıdaki özel seri 110 Legende GT modelini tanıttı.
Dünya çapında sadece 400 adet üretilen A110 Legende GT modelin tasarımında mevcut A110 Legende modelinden esinlenildi.
Cenvre Otomobil Fuarı iptal edilse de Mercedes yeni E-Serisi'nin lansmanını intenret üzerinden yaptı.
Mercedes-Benz'in şimdiye kadar en çok satan modeli olan E-Serisi dört model yılının ardından yenilendi.
Yeni E-Serisi'nde motor seçenekleri de genişletilmiş.
Türkiye pazarında giriş seviyesi olan E 180, Avrupa'da da aynı boşluğu dolduracak ve 156 bg güç üretecek. Ailenin en güçlüsü ise 435 bg (320 kW) güç, 520 Nm tork üreten, EQ Boost hafif hibrit sisteminden yararlanan E 53 AMG olacak. Standart modellerde 367 bg'e ulaşan benzinli E-Serisi ailesinde dizel seçenekler ise 160 bg (E 200d) ve 330 bg (E 400d) arasında sıralanacak.
Makyaj ile aileye katılan bir diğer seçenek ise M 254 kodlu yeni dört silindirli 2.0 motordan beslenen ve 48 Volt hafif hibrit sisteminden 20 bg ekstra çıkaran 272 bg'lik versiyon. Bunun yanında yine aynı motordan toplamda 318 bg güç, 700 Nm tork alabilen; 90 kW ve 440 Nm katkı sağlayan elektrik motoruyla eşlenen E 350e de aileye katılacak.
BMW Concept i4 adlı konsept sedan aracının tanıtımını yaptı.
Yeni model 2021 yılında üretime geçirilecek.
Model Core, Sport ve Efficient adında 3 farklı sürüş modu bulunuyor.
BMW'nin açıklamasına göre Concept i4, 1 adet elektrik motoruna sahip ve bu elektrik motoru 537 beygir güç üretiyor. Aracın bataryası ise 80 kWh kapasitesinde ve 500 km civarında bir menzil sunuyor.
Aracın açıklanan 0'dan 100'e hızlanması ise 4.0 saniye.
İngiliz marka McLaren en yeni modeli 765LT'yi tanıttı.
McLaren, aracı 720S’ten 80 kilogram daha hafif yapmayı başardı.
Aracın kalbinde, 765 beygir güç ve 800 Nm tork üreten 4.0 litrelik çift turbolu bir V8 motoru bulunuyor. 765LT, otomobilin 0'dan 100'e hızlanmasını 2.8 saniyede, 0'dan 200'e hızlanmasını ise 7.2 saniyede tamamlıyor.
Bu tanıtımlardan birisi markanın ilk dört koltuklu modeli Gemera oldu.
Dört koltuklu olan model üreticilerinin iddiasına göre pek çok iki koltuklu modelden başarılı.
Koenigsegg'in resmi verilerine göre Gemera bu hibrit kurulumdan 1700 bg güç ve 3500 Nm tork üretebiliyor. Araç bu sayede 0-100 km/sa hızlanmasını sadece 1.9 saniyede tamamlayabiliyor.
Aracın azami hızı ise 400 km olarak belirtiliyor.
Markanın tanıtımını gerçekleştirdiği bir diğer model ise Jesko Absolut.
Maksimum hızı şu an için paylaşılmayan Absolut’un markanın ürettiği ve üreteceği en hızlı aracı olduğu aktarıldı.
“Olağanüstü hızlara” çıktığı kaydedilen yeni modelin şimdiye kadar üretilen tüm üretim araçlarından daha hızlı olduğu belirtildi.
Bugatti Chiron Super Sport 300+ 490 km/s hıza çıkarak en hızlı araç rekorunu kırmayı başarmıştı.
Jesko Absolut’un kalbinde yer alan 5.0 litrelik çift turbolu V8 motor, E85 yakıtla 1,600 bg güç ve 1,500 Nm tork üretirken, 95 oktan benzinle 1,280 beygir güç ve 1,000 Nm tork sunuyor.
Bugatti daha aerodinamik, daha hafif ve daha iyi bir güç dağılımına sahip yeni Chiron Pur Sport’u tanıttı.
Dış tasarımında küçük değişiklikler olan otomobil, daha geniş hava girişleri ve daha büyük bir ızgarayla donatıldı. Aracın egzozu yüksek sıcaklıklara dayanabilmesi için titanyumdan geliştirildi.
Hyundai yeni konsept aracı Prophecy'nin tanıtımını internet üzerinden gerçekleştirdi.
Elektrikli olan modelde direksiyon yerine joystick kullanılıyor. Kavisli ve fütüristik hatlara sahip olan otomobilin siyah renkli versiyonundan fotoğraflar paylaşıldı.
Citroen şehir içİ ulaşım için tasarlanmış 2 kişilik ehliyet gerektirmeyen aracını tanıttı.
Fransızca 'Arkadaş' anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.
Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor.
Yüzde yüz elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat.
İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor.