Cenevre iptal oldu tanıtımlar arka arkaya geldi

Cenevre Otomobil Fuarı corona virüs endişesi nedeniyle iptal edilince otomotiv firmaları arka arkaya kendi tanıtımlarını yapmaya başladı. Süperspor otomobillerden şehiriçi modellere, elektrikli modellerden hibrit versiyonlara kadar markalar kendi tanıtımlarını gerçekleştirdi. İşte Corona virüsün engelleyemediği tüm yeni modeller...

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ntv.com.tr 04.03.2020 - 11:30

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsün dünya genelinde yayılmaya başlaması arka arkaya dev fuarların iptal edilmesine neden oldu. Avrupa'nın alanındaki en büyük fuarlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı da corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi. Fuarın iptal edilmesi üzerine dünyanın önde gelen otomobil üreticileri lansmanlarını bireysel olarak arka arkaya yapmaya başladı. CENEVRE'YE CORONA ENGELİ

DÖRDÜNCÜ NESİL A3 SPORTBACK Audi de yeni modelini tanıtan firmalarından biri oldu. Marka Audi A3 Sportback modelinin 4. neslinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Dışardan bakıldığında büyük değişikler olmasa da küçük dokunuşlar modern bir görünüm sağlamış.

Audi model için Mart ayında ön satışlara başlayacak ve 2020'nin ikinci yarısından sonra piyasada yer alacak. Aracın asıl değişimi konsol kısmında yaşanıyor.

Audi, lansman ile birlikte siparişe açılacak A3 Sportback versiyon sayısının 3 olduğunu duyurdu. Dördüncü nesil kompakt hatchback ilk aşamada 150 bg'lik 1.5 TSI motordan beslenen 35 TFSI ve 2.0 TDI Evo motorun 116 ve 150 bg'lik 30 TDI ve 35 TDI S-tronic versiyonlarıyla satılacak.

WLAN internet bağlantısı, LTE telefon erişimi, navigasyon ve sesli komut gibi özellikleri olan MIB 3 adlı bilgi eğlence sistemi, yeni A3 Sportback'te yer alacak teknolojilerden. MMI Plus versiyonunda navigasyon, sürücünün tercihlerini kaydederek rota oluşturabilecek. Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan sistem, ilerleyen zamanda Amazon Alexa sesli komut asistanına da kavuşacak.

YENİLİKÇİ BENTLEY BACALAR İngiliz Bentley'in en dikkat çekecek modellerinden biri olan Bacalar'ın tanıtımı yapıldı. Bentley'in iki koltuklu olarak ürettiği tek otomobil olan modelden sadece 12 adet üretilecek.

2 milyon dolarlık (12.3 milyon TL) fiyat etiketi bulunan otomobilin tamamı satılmış durumda. İngiliz marka Bacalar'ı, "modern dönemin en nadir iki kapılı Bentley modeli" olarak tanımlıyor.

Tüm detaylarında ince dokunuşlar olan modelin konsolunda da özel bir ahşap kullanılmış. Riverwood adı verilen bu ahşabın doğal yollardan devrilerek yıllarca göllerde sürüklenen ağaçlardan üretildiği belirtiliyor.

Modelin motor bölümünde ise 6.0 litrelik on iki silindirli bir makine kullanılıyor. 8 ileri çift kavrama şanzımanla kombin edilen bu ünite 650 beygir güç ve 900 Nm torkla araca entegre ediliyor.

Aracın 0'dan 100'e hızlanması ise sadece 3.5 saniye.

TAMAMEN 911, TAMAMEN TURBO, TAMAMEN YENİ Porsche, yeni 911 Turbo S modelini daha önce eşi benzeri görülmemiş bir güç, sürüş dinamikleri ve konforla sunuyor. Coupé ve Cabriolet modelleri lanse edilen 911 Turbo S, kaputun altında yer alan 3.8 litre çift VTG turboşarjlı boxer motoru ile 650 PS güç üretiyor. Bir önceki nesle göre 70 PS’lik artış anlamına gelen bu değer ile 800 Nm’lik tork sağlarken, 8 ileri PDK şanzımanla aracı sıfırdan 100 km/s'ye 2.7 saniye gibi etkileyici bir değerle ulaştırıyor ve 330 km/s’lik azami bir hız değeri kazandırıyor. MODELİN TÜM DETAYLARI

911 Turbo S modelinin boyutları, gelişmiş sürüş dinamikleri ile paralel olarak önemli ölçüde artırılmış: gövde, bir önceki nesle göre 45 mm daha geniş 1.840 mm’lik ön aksla, bir önceki nesle göre 20 mm artırılmış, 1.900 mm’lik arka aksın üzerinde bulunuyor. Yine bir önceki nesle göre, ön aksta 42 mm, arka aksta 10 mm daha fazla genişlik ve karma boyutlu jantlar, yeni modelin daha aerodinamik olmasına, çevikliğine ve sportifliğine katkıda bulunmuş.

Ön bölümdeki kontrollü soğutucu hava kapakçıklarının da dahil edildiği adaptif aerodinamik, daha büyük arka kanat yapısıyla daha fazla bastırma kuvveti sağlıyor. 911 Turbo S, ilk kez iki farklı boyutta jantlarla sunuluyor: Önde 255/35 boyutlu 20 inç'lik jantlar, arkada ise 315/30 ebatlı 21 inç'lik jantlar bulunuyor. Yeni donanım seçenekleri, dört çeker 911'in çok daha sportif bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Bu seçenekler arasında 10 mm alçaltılmış Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) spor şasisi ve ayırt edici bir sesi garanti eden ayarlanabilir kanatlı spor egzoz sistemi bulunuyor.

VW'İN TAMAMEN ELEKTRİKLİ İLK KOMPAKT SUV'Sİ Cenevre Otomobil Fuarı’nın iptal edilmesinin ardından, Volkswagen'in fuarda sergilemeyi planladığı yeni modelleri, online gerçekleştirilen bilgilendirmeyle tanıtıldı. Volkswagen, 3 Mart’ta Wolfsburg’da gerçekleşen canlı lansman etkinliğinde ID.3 modelinin seri üretim versiyonlarının yanı sıra markanın bu modeli takip edecek ilk elektrikli SUV modeli ID.4’ün de tanıtımını gerçekleştirdi.

ID.4, dünyanın en hızlı gelişim gösteren segmenti olarak kabul edilen kompakt SUV kategorisinde, çevreye zarar vermeden üretilip kullanılacak ilk model olacak. Modüler elektrik platformu (MEB) temelinde geliştirilen ID.4’ün 2020 yılında Avrupa’da satışa sunulması hedefleniyor. Uzun bir aks mesafesine sahip otomobilin iç mekânı oldukça geniş bir alan sunuyor. ID.4 elektrikli dört tekerlekten çekişli sürüş seçeneğiyle dikkat çekerken, yüksek voltajlı bataryası ve mükemmel aerodinamiği sayesinde 500 kilometreye kadar (WLTP) sürüş menzili sunabiliyor.

Dünyanın iklime zarar vermeden üretilen ilk kompakt SUV'si olma özelliğini taşıyan ID.4, yeşil ve yenilebilir kaynaklarıyla enerji tüketen Almanya’daki Zwickau Fabrikası’nda üretiliyor.

BİR İKONUN SEKİZİNCİ VERSİYONU: YENİ GOLF GTI Volkswagen’in, ilk olarak 45 yıl önce Frankfurt'taki Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA) sergilediği Golf GTI'ın sekizinci nesli otomobil tutkunlarıyla buluşuyor. Volkswagen’in geleneği başarılı bir şekilde yenilikle birleştirmesinin bir sonucu olarak ikon haline gelen Golf GTI, daha akıllı ve ileri teknoloji ürünü bir model olarak karşımızı çıkıyor.

Yeni Golf GTI, dijital kokpit ve akıllı sürüş asistan sistemlerinin yanı sıra, güçlü ve şık tasarımıyla fark yaratıyor. 245 PS güç çıkışı üreten 2,0 litre TSI motora sahip Golf GTI, 370 Nm tork sağlıyor. Dört silindirli motorda 6 vitesli manuel şanzıman standart olarak sunulurken, 7 ileri DSG şanzıman ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

SKODA'NIN İLK ELEKTRİKLİ RS MODELİ Cenevre'de tanıtılması beklenen modellerden biri olan Skoda Octavia RS iV örtüsünü kaldırdı. iV takısı, plug-in hibrit güç ünitesini işaret ediyor ve Octavia RS iV, markanın ilk performanslı plug-in hibrit modeli.

Elektrik motoru ve 1.4 TSI kombinasyonu, Octavia RS iV'de 245 bg güç, 400 Nm tork sunuyor.

0'dan 100'e hızlanması 7.3 saniye sürerken maksimum hız da 225 kilometre. Yalnızca 6 ileri DSG şanzıman ile alınabilen Octavia RS iV'nin 2.0 TSI ve 2.0 TDI paketleri de ileride seçenekler arasına eklenecek.

Octavia RS iV 60 kilometreye kadar elektrik gücüyle ilerleyebiliyor. Ev tipi soketlerle 6 saatte dolan bataryası Wallbox kullanıldığında 3.5 saatte doluyor.

Dacia, Spring modeli ile tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Spring, Dacia'nın yüzde 100 elektrikli ilk modeli.

Model 4 kişilik, geniş hacimli, %100 elektrikli bir şehir otomobili olarak karşımıza çıkıyor.

Dacia Spring’in hafif ve kompakt seri üretim versiyonu, yaklaşık 200 km sürüş menziline (WLTP) sahip. Dacia Spring 2021’de satışa sunulacak.

Aracın Renault'un Çin'de ürettiği ve sadece orada sattığı City K-ZE modeliyle benzerliği dikkat çekiyor. Renault K-ZE'yi Çin'de teşviklerle beraber 8 bin euroya satıyor.

Dacia yöneticileri Renault Zoe'den daha ucuz bir elektrikli model üzerine çalıştıklarını duyurmuştu. Zoe'nin Avrupa'daki satış fiyatı 24 bin euro civarında. Eski Renault CEO'su Thierry Bollore, Renault'un batıda piyasaya süreceği aracın 10 bin euroya satmayı hedeflediklerini aktarmıştı.

CUPRA'NIN İLK ÖZGÜN MODELİ FORMENTOR Seat'tan ayrılan Cupra geçen sene konsept olarak gösterdiği Formentor modelini tanıttı. Cenevre Otomobil Fuarı'nın en beklenen tanıtımlarından birisi olan Cupra, fuarın iptal olmasıyla birlikte yalnızca basın görselleriyle tanıtımı gerçekleştirdi. FORMENTOR'UN TÜM DETAYLARI

Adını İspanya'nın Mallorca bölgesinden alan Formentor, belirgin ve keskin çizgileriyle dikkat çekiyor. Cupra yeni modelinde iki motor seçeneği sunacak. Bunlardan birincisi 310 bg güç, 400 Nm tork üreten 2.0 TSI olurken diğeri, 150 bg'lik 1.4 TSI ile 85 kW'lık elektrik motorunun kombinasyonundan 245 bg ve 400 Nm alabilen plug-in hibrit seçeneği. Formentor'un hibrit versiyonundaki şanzıman seçeneği 7 ileri DSG.

Keskin çizgilerin devam ettiği konsolda 12 inçlik multimedya ekranına yer veriliyor.

Cenevre'nin beklenen modellerinden birisi de Renault'un konsept modeli Morphoz'du. İttifak'ın yeni modüler CMF-EV elektrik platformu sayesinde otomobil, güç, kapasite ve menzilin yanı sıra kullanıcı seçenekleri ve bagaj hacmi bakımından da pek çok farklı konfigürasyon sunuyor. Morphoz, tasarımı, iç mekanı ve ayrıntıları ile Renault’nun yeni elektrikli model ailesine ait ipuçları veriyor.

Renault Morphoz, ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebilen modüler bir otomobil. Sürüş halindeyken bile indüksiyon yöntemi ile şarj edilen, yüzde 100 elektrikli uyarlanabilir bir crossover konsept modeli. Ayrıca, 3'üncü seviye otonom sürüş ile donatılan, 2017 yılında tanıtılan Symbıoz konsepti gibi özel paylaşım işlevleri sunan kişisel kullanıma yönelik bir otomobil.

ARTIRILABİLİR BATARYA Konseptin şehir versiyonu 40 kWh akü kapasitesiyle, günlük kullanımlar için yeterli olan 400 kilometre menzile sahip. Daha uzun mesafeler söz konusu olduğunda araç özel bir istasyonda seyahat moduna dönüştürülüyor ve sadece birkaç saniye içinde otomobile 50 kWh kapasiteli pil takılarak menzil 700 kilometreye çıkıyor.

ELLERE VE GÖZE İHTİYAÇ YOK Morphoz, Amerikan Otomotiv Mühendisleri Derneği'nin yaptığı tanıma göre, 3'üncü seviye otonom sürüş sunuyor. "Ellere ve gözlere ihtiyaç yok" olarak da bilinen bu seviye, izin verilen yollardaki otoyol sürüşleri veya sıkışık trafik gibi bazı tanımlanmış durumlarda sürücünün direksiyon başından ayrılabilmesine ve sürüş yetkisini tamamen araca verebilmesine imkan tanıyor. Araç önündeki araçla olan mesafeyi ayarlayabiliyor, virajlarda şeridini koruyabiliyor ve yoğun trafikte hareket edebiliyor.

Morphoz'un yolcu bölmesi, yola bakması gereken sürücü hariç tüm yolcuların sohbet etmek veya ortak bir aktivite yapmak için yüz yüze bakacak biçimde oturabilmelerini sağlayan bir "paylaşım" modu sunuyor.

Otomobilin en üyük özelliklerinden biri ise gövdesinin şekil değiştirebiliyor olması. Araçta bulunla ilgili 'Şehir' ve 'Yolculuk' olarak iki adet sürüş modu bulunuyor. Şehir modunda gövdesi kısalan aracın yolculuk modunda da gövdesi bir miktar uzuyor.

ALPİNE A110 LEGENDE GT'NİN ÖRTÜSÜ KALKTI Uzun vadeli planı çerçevesinde yeni adımlar atan Renault Grubu markası Alpine, sınırlı sayıdaki özel seri 110 Legende GT modelini tanıttı. ARACIN TÜM DETAYLARI

Dünya çapında sadece 400 adet üretilen A110 Legende GT modelin tasarımında mevcut A110 Legende modelinden esinlenildi.

YENİ YÜZ YENİ TEKNOLOJİ: 2020 MERCEDES-BENZ E-SERİSİ Cenvre Otomobil Fuarı iptal edilse de Mercedes yeni E-Serisi'nin lansmanını intenret üzerinden yaptı. Mercedes-Benz'in şimdiye kadar en çok satan modeli olan E-Serisi dört model yılının ardından yenilendi.

Makyaj operasyonu sonrasında 2020 E-Serisi, 12.3" boyutlu ekranlara sahip dijital gösterge paneli ve dokunmatik multimedya ekranından oluşan MBUX adlı bilgi eğlence sistemine kavuştu.

Yeni E-Serisi'nde motor seçenekleri de genişletilmiş. Türkiye pazarında giriş seviyesi olan E 180, Avrupa'da da aynı boşluğu dolduracak ve 156 bg güç üretecek. Ailenin en güçlüsü ise 435 bg (320 kW) güç, 520 Nm tork üreten, EQ Boost hafif hibrit sisteminden yararlanan E 53 AMG olacak. Standart modellerde 367 bg'e ulaşan benzinli E-Serisi ailesinde dizel seçenekler ise 160 bg (E 200d) ve 330 bg (E 400d) arasında sıralanacak.

Makyaj ile aileye katılan bir diğer seçenek ise M 254 kodlu yeni dört silindirli 2.0 motordan beslenen ve 48 Volt hafif hibrit sisteminden 20 bg ekstra çıkaran 272 bg'lik versiyon. Bunun yanında yine aynı motordan toplamda 318 bg güç, 700 Nm tork alabilen; 90 kW ve 440 Nm katkı sağlayan elektrik motoruyla eşlenen E 350e de aileye katılacak.

Mercedes Benz E 53 AMG

Mercedes Benz E 53 AMG

BMW CONCEPT i4 BMW Concept i4 adlı konsept sedan aracının tanıtımını yaptı. Yeni model 2021 yılında üretime geçirilecek.

Elektrikli bir model olmasına ve soğutmaya ihtiyaç duymamasına rağmen büyük böbrek ızgaralardan vazgeçilmemiş. Bunun en büyük sebebi ise BMW'nin bu alana sürüşe yardımcı sistemlerin sensörlerinin yerleştirilmesi.

BMW, aracın konsolundaki geniş ve kıvrımlı ekranın hem i4'ün seri üretim versiyonunda hem de iNext adlı gelecek elektrikli SUV modelinde yer alacağını belirtiyor.

Model Core, Sport ve Efficient adında 3 farklı sürüş modu bulunuyor. BMW'nin açıklamasına göre Concept i4, 1 adet elektrik motoruna sahip ve bu elektrik motoru 537 beygir güç üretiyor. Aracın bataryası ise 80 kWh kapasitesinde ve 500 km civarında bir menzil sunuyor. Aracın açıklanan 0'dan 100'e hızlanması ise 4.0 saniye.

765 BEYGİR GÜÇ KARBONFİBER GÖVDE İngiliz marka McLaren en yeni modeli 765LT'yi tanıttı. McLaren, aracı 720S’ten 80 kilogram daha hafif yapmayı başardı. Aracın kalbinde, 765 beygir güç ve 800 Nm tork üreten 4.0 litrelik çift turbolu bir V8 motoru bulunuyor. 765LT, otomobilin 0'dan 100'e hızlanmasını 2.8 saniyede, 0'dan 200'e hızlanmasını ise 7.2 saniyede tamamlıyor.

McLaren, yeni modelinin, en kuru ağırlığı olan 1229 kilogramda, ton başına 614 beygir gücüne ulaştığını ve sınıfının en iyi güç/ağırlık oranına sahip aracı olduğunu söylüyor.

765LT'nin üretimi sadece 865 adetle sınırlı olacak.

KOENİGSEGG'İN İLK DÖRT KOLTUKLU MODELİ GEMERA Corona virüsün tanıtımlarını engelleyemediği modellerden birisi de Koenigsegg oldu. Firma aynı gün iki yeni modelini tanıttı.

Bu tanıtımlardan birisi markanın ilk dört koltuklu modeli Gemera oldu. Dört koltuklu olan model üreticilerinin iddiasına göre pek çok iki koltuklu modelden başarılı.

2.0 litrelik üç silindirli ve çift turbolu motor, üç adet elektrikli motor ile eşleştirilmiş. Bu elektrikli motorların ikisi arka tekerlerde bulunurken biri direkt olarak ön aksa monte edilmiş.

Koenigsegg'in resmi verilerine göre Gemera bu hibrit kurulumdan 1700 bg güç ve 3500 Nm tork üretebiliyor. Araç bu sayede 0-100 km/sa hızlanmasını sadece 1.9 saniyede tamamlayabiliyor. Aracın azami hızı ise 400 km olarak belirtiliyor.

EN HIZLI KOENİGSEGG Markanın tanıtımını gerçekleştirdiği bir diğer model ise Jesko Absolut. Maksimum hızı şu an için paylaşılmayan Absolut’un markanın ürettiği ve üreteceği en hızlı aracı olduğu aktarıldı. “Olağanüstü hızlara” çıktığı kaydedilen yeni modelin şimdiye kadar üretilen tüm üretim araçlarından daha hızlı olduğu belirtildi.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ 490 km/s hıza çıkarak en hızlı araç rekorunu kırmayı başarmıştı. Jesko Absolut’un kalbinde yer alan 5.0 litrelik çift turbolu V8 motor, E85 yakıtla 1,600 bg güç ve 1,500 Nm tork üretirken, 95 oktan benzinle 1,280 beygir güç ve 1,000 Nm tork sunuyor.

3.2 MİLYON EUROLUK YENİ BUGATTİ Bugatti daha aerodinamik, daha hafif ve daha iyi bir güç dağılımına sahip yeni Chiron Pur Sport’u tanıttı. Dış tasarımında küçük değişiklikler olan otomobil, daha geniş hava girişleri ve daha büyük bir ızgarayla donatıldı. Aracın egzozu yüksek sıcaklıklara dayanabilmesi için titanyumdan geliştirildi.

Bugatti’nin dış tasarım bölümünün başındaki isim Frank Heyl, “Chiron Pur Sport'ta en çok çevikliğe odaklandık. Arka aksta daha fazla bastırma kuvveti üreten araç büyük ön splitterı ve hava girişleri ile ön tarafta temiz bir denge sağlıyor.” dedi.

Bugatti, 2020 yılının ikinci yarısından itibaren sadece 16 adet üretip satcağı araçların her birini 3.2 milyon euro (21.8 milyon euro) fiyat etiketiyle sunucak.

HYUNDAİ'DEN YENİ KONSEPT Hyundai yeni konsept aracı Prophecy'nin tanıtımını internet üzerinden gerçekleştirdi. Elektrikli olan modelde direksiyon yerine joystick kullanılıyor. Kavisli ve fütüristik hatlara sahip olan otomobilin siyah renkli versiyonundan fotoğraflar paylaşıldı.

Prophecy’nin elektrikli olmasının dışında güç ünitesi ve aktarma aksamı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

CİTROEN'DAN YENİ 'ARKADAŞ' Citroen şehir içİ ulaşım için tasarlanmış 2 kişilik ehliyet gerektirmeyen aracını tanıttı. Fransızca 'Arkadaş' anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor. Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. AMİ'NİN TÜM DTAYLARI

Yüzde yüz elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat. İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor.