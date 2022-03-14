Ford Otosan, Romanya'daki fabrikayı bünyesine katıyor

Ford Otosan, şirketin büyümesinde stratejik bir hamle yaparak Ford’un Craiova fabrikasını 575 milyon euro işlem bedeli ile satın almak üzere anlaşma imzaladı. Ayrıca tesisin gelecekteki kapasite kullanım oranı dikkate alarak en fazla 140 milyon euroya kadar ilave ödeme yapılması konusunda taraflar anlaşmaya vardılar.



Bu anlaşma ile Ford’un Craiova’da yer alan araç üretim ve motor üretim tesislerinin sahipliği Ford Otosan’a geçecek.

Romanya'daki Craiova fabrikası...

ELEKTRİKLİ PUMA'YI FORD OTOSAN ÜRETECEK

Tasarımını ve mühendisliğini Ford Otosan’ın üstlendiği yeni nesil Transit Courier’nin van ve kombi versiyonları 2023 senesi itibariyle ve bunların tam elektrikli versiyonları 2024 senesi itibariyle Cravoiva’da üretilecek ve piyasaya sunulacak. Ayrıca Craiova’da üretilmekte olan, Ford Puma’nın, 2024 senesi itibariyle devreye alınacak yeni tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 litre EcoBoost motorlarının üretimini de Ford Otosan üstlenecek.

Ford Puma'nın tamamen elektrikli modeli bu fabrikada üretilecek...

YILLIK ÜRETİM 900 BİN ARACI GEÇECEK



Ford Otosan geçtiğimiz yıl açıkladığı yatırım ile Kocaeli fabrikalarının kapasitesini 650 bin araca çıkaracağını açıklamıştı. Craiova fabrikasının 250 bin araçlık kurulu kapasitesinin de eklenmesi ile şirketin toplam yıllık üretim kapasitesi 900 bin aracın üzerine çıkarken, çalışan sayısı da 20 bini geçecek. Anlaşmanın tamamlanması ile Ford Otosan 2 ülkede 4 fabrikası ile Transit, E-Transit, yeni nesil 1 ton Transit Custom ve tam elektrikli versiyonu, yeni Transit Courier ve tam elektrikli versiyonu, Ford Puma ve tam elektrikli araçlarının yanı sıra Ford Trucks markalı araçları ve Rakun’u üretecek.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley; "Ford Otosan global otomotiv endüstrisinin en başarılı ve köklü ortak girişimlerinden biri. Koç Holding ile ortak girişimimiz Ford Otosan’daki stratejik ortaklığımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Craoiva’daki başarılı operasyonumuzun, Ford Otosan’ın özellikle ticari araçlar ve elektrikli araçlarda elde ettiği uzmanlık ve deneyim ile daha da yüksek başarı seviyelerine ulaşacağına inanıyorum" diye konuştu.



Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise, "Bugün şirketimiz için bir ilke imza atarak, global üretim operasyonlarımızı başlatıyor ve bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca, ülkemizi uluslararası bir coğrafyada da gururla temsil edecek olmanın heyecanı içindeyiz. 60 yılı aşkın süredir çalışma arkadaşlarımızla ilmek ilmek işlediğimiz Ford Otosan, Türkiye’nin en değerli halka açık şirketlerinden biri. Ford Otosan’ın esnek, verimli ve yüksek kalitedeki üretim konusundaki başarısının bir kanıtı olan bu anlaşmayla gelen yurt dışı üretim sorumluluğu, Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü unvanımızı da pekiştirecek" dedi.