Ford Otosan, üretimine verdiği araya devam etme kararı aldı

Ford Otomotiv, yeni tip corona virüse (Covid-19) yönelik alınan önlemler kapsamında Kocaeli fabrikalarındaki üretim faaliyetlerine ara verme süresini 4 Mayıs'a kadar uzattığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 21.04.2020 - 09:23

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Ford Otomotiv'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"3 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde tüm fabrikalarımızın 27 Nisan 2020 tarihine kadar kapalı olacağı kamuya açıklanmıştır. Ford Avrupa'nın, koronavirüs salgınının yayılımına paralel olarak Avrupa'da ticaretin kesintiye uğraması ve tedarik zincirinde yaşanan problemler sebebiyle, üretim faaliyetlerine ara vermeyi devam ettirme yönünde aldığı kararlar dikkate alınarak şirketimizin Kocaeli fabrikalarında üretim faaliyetlerine ara verme süresi 4 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Tüm yerleşkelerimizde çalışmalar Kocaeli fabrikalarının 4 Mayıs 2020'de üretime başlayacağı şekilde planlanacaktır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır."

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