Hurda aracını getirene elektrikli bisiklet desteği

Fransa'da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yeni yasalar onaylanıyor.



Parlamentoda yapılan ön oylamada elektrikli bisiklete geçmek isteyenlere destek öngören bir yasa da kabul edildi.



Onaylanan yasa kapsamında eski araç sahiplerine 2 bin 500 euro hurda desteği verilecek. Yani eski aracını hurdaya çıkaran araç sahiplerine elektrikli bisiklet almaları için ödenek sağlanacak.

KARBON EMİSYONLARINI AZALTMA SÖZÜ



Fransa, Paris'te imzalanan İklim Anlaşması kapsamında karbon emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 40 azaltma sözü vermişti. Fransa referans değer olarak anlaşmanın imzalandığı 2015 yılını değil 1990 yılını göstermeyi tercih etmişti.

İLK ÜLKE OLACAK

Fransa Bisiklet Sürenler Federasyonu, yasanın kabul edilmesi durumunda Paris yönetiminin motorlu araçlar karşılığında elektrikli ya da katlanabilir bisiklet desteği veren ilk ülke olacağını söyledi.



Federasyon, "İlk kez çözümün araçları çevre dostu yapmak yerine araç sayısının azaltılması olduğu kabul edilmiş oldu" ifadelerini kullandı.