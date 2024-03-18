İnternetten araç satışı 170 bini aştı

Şubatta çevrim içi mecralarda 363 bin kurumsal ilan yayınlandı. Bu ilanların 170 bin 457 adedi satıldı.



Geçen yıl aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 4, satış adetlerinde yüzde 35 artış gözlendi.



İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatlar bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,23 arttı. Fiyatlar yılbaşından itibaren ise yüzde 0,17 artış kaydetti.



Pazarda geçen ay 100 bin 265 adetle en çok dizel araçlar satıldı. Araçların ortalama satış hızı 45 gün oldu ve ocak ayına göre değişmedi.

