İtalya'dan elektrikli araç alacaklara 6 bin euro destek

İtalya, yeni elektrikli otomobil alacaklara 6 bin euroya kadar karşılıksız destek verecek.

Haberler - Reuters 09.03.2022 - 11:14

İtalya'dan elektrikli araç alacaklara 6 bin euro destek

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Otomotiv devlerinin elektrikli araç takvimleri

Otomotiv devlerinin elektrikli araç takvimleri

'da ülkenin otomotiv endüstrisini destekleme planının bir parçası olarak yeni elektrikli araçların satın alma fiyatının 6 bin euroya kadar destekleneceği açıklandı.

Ülkede, otomobil endüstrisini desteklemek için bu yıl için yaklaşık 700 milyon euro, 2030 yılına kadar ise 8.7 milyar euroluk kaynak ayrıldı.

6 bin euroluk destek 35 bin euroya kadar olan araçlar için geçerli olurken, 2 bin eurosu içten yanmalı araçlarını hurdaya çıkaranları kapsıyor. 

Ayrıva 45 bin euroya kadar olan hibrit araç alanlar için de 2 bin 500 euroya kadar destek verilecek. 

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