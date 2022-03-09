İtalya'dan elektrikli araç alacaklara 6 bin euro destek

İtalya'da ülkenin otomotiv endüstrisini destekleme planının bir parçası olarak yeni elektrikli araçların satın alma fiyatının 6 bin euroya kadar destekleneceği açıklandı.



Ülkede, otomobil endüstrisini desteklemek için bu yıl için yaklaşık 700 milyon euro, 2030 yılına kadar ise 8.7 milyar euroluk kaynak ayrıldı.

6 bin euroluk destek 35 bin euroya kadar olan araçlar için geçerli olurken, 2 bin eurosu içten yanmalı araçlarını hurdaya çıkaranları kapsıyor.

Ayrıva 45 bin euroya kadar olan hibrit araç alanlar için de 2 bin 500 euroya kadar destek verilecek.