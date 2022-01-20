KVKK’dan araç kiralama sektörüne kara liste uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), araç kiralama şirketlerinin 'kara liste' uygulaması yaptığını ve bunun bir yazılımla tüm sektörle paylaşıldığını belirtti.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararda bu uygulmaya son verilmesi gerektiği duyuruldu.

Kara göre, firmalar bu yazılımla araç kiralayan kişilerin kullanım süreleri, yaşanan olumsuzluklar, olumsuz yorumlar gibi bilgilerle 'kara liste' oluşturduğu ve bu bilgilerin firmalarca sonraki kiralamalar için kullanıldığı tespit edildi.

Yazılım sayesinde bir firma tarafından girilen bilgilerin diğer araç kiralama şirketleri tarafından da görüldüğü belirtilen kararda, verilen karşılıklı olarak paylaşıldığı belirtildi.

HUKUKA AYKIRI UYGULAMAYA SON VERİLMESİ ÇAĞRISI



KVKK, hukuksuz uygulamalarla kişisel veri işlenmesi halinde araç kiralama şirketleri ile yazılım şirketlerinin ortak veri sorumlusu olarak değerlendirileceğine vurgu yaptı.

Yayımlanan kararda, hukuka aykırı uygulamalara son verilmesi istenirken, yasalara aykırı olarak 'kara liste' uygulamasına başvuran veri sorumluları hakkında kişisel verileri koruma kanunu hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı uyarısında bulundu.