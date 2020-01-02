Nissan’ın firarı başkanı Ghosn basın açıklaması düzenleyecek

Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn 8 Ocak'ta gazetecilerle bir araya gelecek. Japonya ve dünya kamuoyu Ghosn'un Japonya'dan Lübnan’a nasıl kaçtığını açıklayıp açıklamayacağını merak ederken, firari başkanın ağır eleştirilerde bulunduğu Japon adalet sistemi hakkında da konuşması bekleniyor.



YENİ İDDİALAR



Japonya’dan sürpriz firarı ile ülke ve dünya kamuoyunu şaşırtan Ghosn'un kaçış planına dair detaylar henüz kesinlik kazanmazken Japonya'da soruşturmalar devam ediyor. Daha önce Ghosn'un Japonya'dan çıkışına dair resmi bir kayıt bulunmadığını açıklayan yetkililer, son olarak İstanbul'a giden özel bir jetin Osaka yakınlarındaki Kansai Uluslararası Havalimanı'ndan Pazar günü saat 23.00'da ayrıldığını belirledi. Ayrıca özel bir güvenlik şirketinin, kaçış planında rol oynadığına dair iddialar da araştırılıyor.



AÇIKLAMA YAPMIŞTI



Geçtiğimiz pazartesi, gündemde olan firar haberini Lübnan'dan doğrulayan Ghosn, "Adaletten kaçmadım, adaletsizlikten ve siyasi zulümden kaçtım" ifadelerini kullanmıştı. Ghosn, artık basınla özgürce iletişim kurabileceğini belirterek, "Önümüzdeki haftaya başlamayı dört gözle bekliyorum" demişti.