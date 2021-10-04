Norveç'in 2025 hedefi: Yeni otomobil satışlarında elektrikli payı yüzde 80'e yaklaştı

Tesla'nın orta segment araçlarına olan talebin artmasıyla birlikte Norveç'te elektrikli otomobil satışları patladı.



Ülkeden gelen son bilgilere göre satılan her beş otomobilden neredeyse dörtdü elektrikli oldu.



Bu veriler 2025 yılında petrol ve dizel satışını yasaklamayı hedefleyen Norveç'in emin adımlarla ilerleriğini gösteriyor. Eylül 2021'e ait verilere göre satılan yeni araçların yüzde 77.5'ini eleklikli araçlar oluşturdu.

Tesla Model Y

TESLA ETKİSİ



Cuma açıklanan rapora göre, Tesla Model Y'nin Norveç piyasasına girmesi satışları olumlu yönde etkiledi. Bir anda ülkenin en çok satan otomobili olan Model Y'nin pazar payı yüzde 19.8. Başka bir ifadeyle ülkede satılan her beş araçtan biri Tesla Model Y.

Skoda Enyaq

Ülkenin en çok satan ikinci aracı da yine bir Tesla. Model 3 sedan otomobilin Norveç'teki pazar payı Eylül'de yüzde 12.3 oldu. Bu iki otomobili Skoda'dan Enyaq modeli takip ediyor. Enyaq'ın pazar payı ise yüzde 4.4.



'SIFIR VERGİ POLİTİKASI' DEĞİŞEBİLİR



Mart 2019'da piyasa sürülen Tesla Model Y, kısa süre önce Avrupa pazarına girdi. Norveç'te elektrikli otomobillerde sıfır vergi politikası uyguluyor. Ancak geçen ayki seçimi kazanan merkez sol bloğu bu durumu değiştirebilir. Lüks sınıfta yer alan elektrikli otomobillere de vergi uygulanabilir.



İşçi Partisi lideri Jonas Gahr Stoere 600 bin Norveç kronunun (69 bin dolar) üzerinde gümrük değerine sahip araçlara yüzde 25 vergi gelebileceğini söyledi.