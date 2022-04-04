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Otomobil satışları Ocak-Mart döneminde yüzde 25,3 azaldı

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 25,3 oranında azalarak 116 bin 834 adet oldu.

Haberler - İHA 04.04.2022 - 10:03

Otomobil satışları Ocak-Mart döneminde yüzde 25,3 azaldı

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 oranında azalarak 152 bin 50 adet olarak gerçekleşti. Distribütörleri Derneği (ODD), 2022 Mart ayı ve Hafif Ticari Araç Pazarı verisini açıkladı. Buna göre, otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 25,3 oranında azalarak 116 bin 834 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 16,5 azalarak 35 bin 216 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Mart ayında yüzde 33,4, otomobil pazarı yüzde 34,3 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 29,8 oranında azaldı. 2022 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Mart ayına göre yüzde 33,4 azalarak 64 bin 267 adet oldu. 2022 Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,3 azalarak 50 bin 173 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 29,8 azalarak 14 bin 94 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,3 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,8 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,2 azaldı.

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