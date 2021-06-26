Otomobil tutkunları Galataport İstanbul’da buluştu

OneLife Rally, Boğaz’ın eşsiz kıyısı Galataport İstanbul’da, Paket Postanesi’nin rıhtımında otomobilseverleri ağırladı. Balkanlar’da düzenlenen ilk ve tek otomobil etkinliği olan ve Balkanların çok kültürlü yapısını bir araya getiren OneLife Rally, beşinci yılında başlangıç noktası olarak Galataport İstanbul’u seçti. Özel yapım ya da modifiye Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, Maserati gibi markalardan oluşan 100’e yakın süper otomobil, Karaköy sahil şeridini renklendirdi.



İngiltere, ABD, Almanya, İsviçre, Slovenya, Avusturya, İspanya, Rusya, İsveç, Malta, Lüksemburg, Hollanda ve Bosna gibi farklı ülkelerden otomobilleriyle İstanbul’a gelen sürücüler, konuklara etkinliği ve otomobillerini tanıttı. Farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelen yüzlerce insanın aynı platformda buluşmasının çok değerli olduğunu vurgulayan OneLife Rally üyeleri, İstanbul gibi muhteşem bir şehrin OneLife Rally’nin başlangıç noktası olmasından duydukları mutluluğu da dile getirdiler.



Etkinliğin sıradaki durakları Sofya, Priştina, Belgrad, Saraybosna, Budapeşte ve Prag olacak.

"KÜLTÜRLERİ BULUŞTURAN BÜYÜK BİR MAHALLE"



Galataport İstanbul CMO’su Mehmet Bali, tasarım ve mühendislik harikası süper otomobillerin tarih ve deniz ile buluştuğu bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Yer altında inşa edilen kruvaziyer terminali ve dünyada ilk kez kurgulanan kapak sistemi inovasyonu sayesinde, İstanbul ve Karaköy’ün tarihi Boğaz yürüyüş rotasına kavuştuğunu vurgulayan Bali, "200 yıldır erişime kapalı olan Karaköy sahil şeridi herkesin kullanımına açılıyor. Tarihi yarımada manzarası karşısındaki eşsiz konumuyla Galataport İstanbul, hayatı her rengiyle soluyabileceğiniz bir mahalle" dedi.



Bali, sözlerini şöyle sürdürdü: "Boğaz manzarasına karşı unutulmaz lezzetler, açık havada alışveriş keyfi, kültür sanat ve tarihle dolu büyük bir mahalle. Hem İstanbullulara hem de Türk ve yabancı misafirlerimize artı değer katan yenilikçi bir deneyim sağlamak burada önceliklerimizin başında geliyor. Bu etkinliği, yıllar boyunca yaşadığı değişimi ve ağırladığı sayısız kültürden misafiri hala barındıran ve detaylı bir restorasyon çalışması ile yeniden hayat bulan Galataport İstanbul’un simge yapılarından Paket Postanesi’nin önünde yapmak da ayrı bir gurur kaynağı bizim için. Spora, teknoloji ve inovasyona, şehrimiz ve ülkemiz turizmine değer katacak etkinliklere, iş birliklerine bundan sonra da devam edeceğiz."