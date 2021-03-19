Otomotiv devleri malzeme yetersizliğinden üretimlerini durdurdu

Dünyanın önemli otomobil üreticilerinden Toyota, Honda ve Volvo malzeme yetersizlikleri sebebiyle üretimlerini geçici olarak durdurduklarını açıkladı.



Toyota ve Honda tarafından yapılan açıklamalarda, tedarik zinciri sorunlarının işlerini zorlaştırdığı belirtilirken zorlu hava koşulları, bağlantı noktalarında, limanlarda yaşanan sorunlar ve Covid-19'un devam eden etkisinin küresel tedarik zincirlerini bozarak malzeme teminini etkilediğini belirttiler.



Bunun üzerine Toyota ve Honda, plastik bileşenler, petrokimyasallar ve yarı iletkenler de dahil olmak üzere önemli tedariklerdeki aksaklıklar nedeniyle Kuzey Amerika'daki fabrikalarında üretimlerini durduracaklarını açıkladı.



‘FABRİKALARIN BORULARI DONDU’



Honda, tedarik zinciri sorunlarının birleşimi nedeniyle önümüzdeki hafta ABD ve Kanada otomobil fabrikalarının çoğunda üretimi durduracağını söylerken parçaların teslimatını geciktiren durumun şiddetli hava koşulları ve limanların kitlenmesi olduğunu belirtti. Honda, soğuk hava sebebiyle bazı fabrikalarında boruların donduğunu bu nedenle fabrikaların üretim gerçekleştiremediğini bildirdi.



Honda, hangi fabrikaların üretimi durduracağını belirtmeden, kapatmanın ABD ve Kanada’daki beş otomobil fabrikasının çoğunda 22 ve 29 Mart’ta başlayacağını söyledi. Kapatma süresinin parça tedariğine bağlı olarak değişebileceğini söyleyen şirket, işçilere fabrikalarda başka işleri yerine getirmeleri için ödeme yapılmaya devam edileceğini aktardı.

‘BİR İŞÇİ ÇIKARMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL’



Toyota tarafı ise yaptığı açıklamada, petrokimya kıtlığının fabrikasındaki üretim kesintisinden sorumlu olduğunu söyledi. Eksikliğin özellikle Camry ve Avalon sedanlarını ve RAV4 spor kullanım aracının hibrit versiyonunu üretildiği Kentucky fabrikasında ve Tacoma kamyonetinin üretildiği Meksika’da yaşandığının altını çizen Toyota, şu an için herhangi bir işçi çıkarma durumunun söz konusu olmadığını belirtti.



Çinli otomotiv şirketi Geely'nin sahibi olduğu Volvo da yaptığı açıklamada, küresel bir çip kıtlığına gerekçe göstererek bu ay Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fabrikalarında üretimlerin askıya alınacağını veya düzenleneceğini açıkladı.



İsveçli otomobil üreticisi yaptığı açıklamada, "Yılın ikinci çeyreğinde durumun kritik hale gelmesini bekliyoruz. Bu nedenle, üretim üzerindeki etkisini en aza indirmek için önlemler almaya karar verdik” ifadelerini kullandı.



GENERAL MOTORS, FORD VE NİSSAN DA DURDURMUŞTU

Üç büyük otomobil üreticisinin açıkladığı sorunlar, otomotiv şirketlerinin son dönemde yaşadığı sorunların son yansımaları olarak görülüyor. Daha önce General Motors, Ford ve Nissan, çip kıtlığı nedeniyle üretim kesintileri olacağını veya tesislerin geçici olarak kapatılacağını duyurmuştu.