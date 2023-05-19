Otomotiv ihracatında dünya lideri değişti: Çin'in engellenemez yükselişi sürüyor

Elektrikli otomobillere geçişin hızlanmasıyla birlikte Çin'in dünya otomotiv pazarındaki yükselişi sürüyor. Geçen yıl otomotiv ihracatında Almanya'yı geçerek ikinciliğe yükselen Çin, yılın ilk üç ayında da Japonya’yı geçerek, dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı unvanını kazandı.

Otomotiv ihracatında dünya lideri değişti: Çin'in engellenemez yükselişi sürüyor

'den gelen resmi verilere göre yılın ilk üç ayında 1 milyon 70 bin araç ihraç edildi. Bu veriler, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 58’lik bir artış yaşandığını gösteriyor. 

Japonya ise ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6’lık artışla ihraç ettiği araç sayısını 954 bin 185’e çıkardı.

Çin'in hızlı yükselişinin arkasında elektrikli araçlara olan ilgide artış ve Rusya’da yükselen satışların etkili olduğu belirtiliyor. 

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2022'DE 3,2 MİLYON İHRACAT

Çin, geçen yıl da dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı unvanını Almanya’dan almıştı.

Çin Gümrük Genel Müdürlüğü’ne göre, Çin 2022’de 3,2 milyon araç ihraç etti, Almanya ise 2,6 milyonda kaldı. 

Fosil yakıtlardan elektrikli araçlara geçişin Çin'in yükselişinde ana faktör olduğu ve 2030 yılına kadar 2,5 milyonu elektrikli olmak üzere ihracatını 5,5 milyona çıkarabileceği belirtiliyor.

Çin pazarında yaklaşık 200 üreticisi bulunuyor ve bunlar pazarın yüzde 85'ini elinde tutuyor.

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