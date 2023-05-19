Otomotiv ihracatında dünya lideri değişti: Çin'in engellenemez yükselişi sürüyor

Çin'den gelen resmi verilere göre yılın ilk üç ayında 1 milyon 70 bin araç ihraç edildi. Bu veriler, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 58’lik bir artış yaşandığını gösteriyor.



Japonya ise ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6’lık artışla ihraç ettiği araç sayısını 954 bin 185’e çıkardı.



Çin'in hızlı yükselişinin arkasında elektrikli araçlara olan ilgide artış ve Rusya’da yükselen satışların etkili olduğu belirtiliyor.

Avrupa'da Çinli modeller yükseliyor: Almanya'da 3 kattan fazla artış Haberi Görüntüle 2022'DE 3,2 MİLYON İHRACAT



Çin, geçen yıl da dünyanın en büyük ikinci otomotiv ihracatçısı unvanını Almanya’dan almıştı.



Çin Gümrük Genel Müdürlüğü’ne göre, Çin 2022’de 3,2 milyon araç ihraç etti, Almanya ise 2,6 milyonda kaldı.



Fosil yakıtlardan elektrikli araçlara geçişin Çin'in yükselişinde ana faktör olduğu ve 2030 yılına kadar 2,5 milyonu elektrikli olmak üzere otomobil ihracatını 5,5 milyona çıkarabileceği belirtiliyor.



Çin pazarında yaklaşık 200 elektrikli otomobil üreticisi bulunuyor ve bunlar pazarın yüzde 85'ini elinde tutuyor.