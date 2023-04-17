Otomotivde AB'ye ihracat liderliğini Çin’e kaptırdık

Ekonominin lokomotif sektörlerinden otomotivde korkulan oldu. Türkiye, ‘Avrupa’nın en çok otomotiv ithalatı yaptığı ülke’ unvanını Çin’e kaptırdı. Çin’in Avrupa’ya otomobil ihracatı 1 yılda iki kattan fazla arttı. Aynı dönemde Türkiye’nin Avrupa’ya ihracatı ise yerinde saydı.

Ekonomim.com'dan Aysel Yücel'in haberine göre, Türkiye, uzun yıllardır Avrupa’ya yapılan otomotiv ihracatında küreselde ilk sırada yer alıyordu. OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Çin’in otomobil ihracatında ilk kez Türkiye’nin önüne geçtiğini açıkladı. Türkiye’den Avrupa’ya 2022 yılında 8.6 milyar dolarlık otomobil ihracatı yapılırken, Çin’den Avrupa’ya ise aynı dönemde 15,5 milyar dolarlık otomobil ihracat yapıldı.



OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Türk otomotiv sektörünün küresel rekabet gücünü geri kazanacak adımlar atması gerektiğini belirterek, “Ülkenin sanayi politikasının satışıyla, üretimiyle, teşvikiyle ve vergisiyle tekrardan bütünsel olarak gözden geçirilmesi lazım” dedi.



Eroldu, “Henüz toplam otomotiv rakamları açıklanmamış olsa da Çin’in otomobilde bu derece fark yaratması Türkiye’nin, ‘AB’nin en fazla otomotiv ithalatı yaptığı ülke’ konumunu kaybettiğine işaret ediyor” dedi.