Otomotivde ÖTV düzenlemesi: İlk indirim açıklaması Toyota'dan geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, ÖTV matrahlarında yapılan düzenlemenin sektör açısından çok olumlu olduğunu söyledi.

"60 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM"



Bozkurt, yapılan düzenlemeyi markanın modelleriyle örnekler vererek anlattı.

Bozkurt,

"Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT yüzde 17 oranında 57 bin 250 TL'lik indirim ile 345 bin 800 liradan 288 bin 550 TL'ye,

Corolla 1.8 Hybrid Flame e-CVT yüzde 17 oranında 59 bin TL'lik indirim ile 356 bin 400 liradan 297 bin 400 TL'ye,

Corolla HB 1.8 Hybrid Dream e-CVT yüzde 17 oranında 59 bin 700 TL'lik indirim ile 360 bin 500 liradan 300 bin 800 TL'ye indi." dedi.

Bozkurt ayrıca, ÖTV matrahı düzenlemesine giren Corolla, Corolla HB ve Yaris modellerinde barem içinde kalan versiyonlarına yüzde 17 oranında fiyat avantajı geldiğini söyledi.

Corolla 1.5 Dream Multidrive S modeli 288 bin 950 TL’den 248 bin 100 TL’ye, Corolla HB 1.2 Dream Multidrive S modeli 311 bin 350’den 256 bin 650 TL’ye geriledi.

"NE KADAR ARAÇ BULUNABİLECEĞİ ÖNEMLİ"



Duğaran geçen Temmuz ayının ardından bu düzenlemeyle sektörün harekete geçmesini beklediklerini dile getiren Bozkurt, "Bu durumda ne kadar araç bulabileceğimiz de önemli olacak. Talep artacaktır ama başta çip krizi nedeniyle üretimin etkilenmesi, sektörün tedariğe bağlı olarak ilerlemesine yol açacaktır" dedi.

VİDEO: TALEP KARŞILANAMAYABİLİR

