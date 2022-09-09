Pistlerden kampa: Porsche'den araç üstü çadır

Alman otomotiv devi Porsche hem yollarda performansı seven hem de kamp deneyimi yaşamak isteyen spor otomobil müşterileri için yeni bir ürün kullanıma sundu.

Artık Porsche kullanıcıları, 911 gibi performanslı modeller için araç üstü çadır sistemi alabilecekler.

Şirketin aksesuar ve yükseltme kitleri satan satan bölümü olan Porsche Tequipment tarafından üretilen araç üstü çadır, kapatıldığında port bagaj görünümüne kavuşuyor.

İki kişinin rahatlıkla konaklayabileceği tavan çadırı, 911, Macan, Cayenne, Panamera ve Taycan gibi otomobillere entegre edilebiliyor.

Siyah-açık gri veya siyah-koyu gri renk kombinasyonları ile satın alınabilecek.

Dört mevsim kullanılabilen çadır, nefes alabilen pamuk karışımı kumaş, su geçirmez fermuarlar ve giriş için ek bir yağmur örtüsünden oluşuyor.

Sipariş edilen tavan çadırlarının teslimatları ise Kasım ayında başlayacak.