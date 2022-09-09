Pistlerden kampa: Porsche'den araç üstü çadır

Porsche, hem 911 gibi spor modellerinde hem de Macan ve Cayenne gibi SUV modellerinde kullanılabilecek araç üstü çadır modellerini satışa sundu.

Haberler - ntv.com.tr 09.09.2022 - 11:27

Pistlerden kampa: Porsche'den araç üstü çadır

Alman otomotiv devi hem yollarda performansı seven hem de kamp deneyimi yaşamak isteyen spor otomobil müşterileri için yeni bir ürün kullanıma sundu. 

Artık kullanıcıları, 911 gibi performanslı modeller için araç üstü çadır sistemi alabilecekler. 

Pistlerden kampa: Porsche'den araç üstü çadır - 1

Şirketin aksesuar ve yükseltme kitleri satan satan bölümü olan Porsche Tequipment tarafından üretilen araç üstü çadır, kapatıldığında port bagaj görünümüne kavuşuyor. 

Pistlerden kampa: Porsche'den araç üstü çadır - 2

İki kişinin rahatlıkla konaklayabileceği tavan çadırı, 911, Macan, Cayenne, Panamera ve Taycan gibi otomobillere entegre edilebiliyor. 

Siyah-açık gri veya siyah-koyu gri renk kombinasyonları ile satın alınabilecek.

Pistlerden kampa: Porsche'den araç üstü çadır - 3

Dört mevsim kullanılabilen çadır, nefes alabilen pamuk karışımı kumaş, su geçirmez fermuarlar ve giriş için ek bir yağmur örtüsünden oluşuyor.

Sipariş edilen tavan çadırlarının teslimatları ise Kasım ayında başlayacak. 

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