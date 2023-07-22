Porsche'nin ikonik logosu çok farklı olabilirmiş: İşte arşivden çıkan eski denemeler

Son dönemde elektrikli araçlara geçişin hızlanmasıyla markalar da kimliklerini öne çıkaran logolarında değişiklğe gidiyor. Bu değişim sürecine bu yıl 75. yaşını kutlayan Alman otomotiv devi Porsche de eklenmişti.
Porsche daha önce 1952, 1954, 1963, 1973, 1994 ve 2008 yıllarında logosunda değişim yapmıştı. Geçmişte de bu değişimler bugün olduğu gibi küçük dokunuşlarla olmuştu.
Otomobillere çok ilgisi olmayan insanların bile aklında yer etmeyi başaran bu amblem 1960'larda değiştirilmeye çalışılmış.
Porsche arşivlerinden çıkan örnek çalışmalar ise iyi değişmemiş dedirtiyor.
Marka, “Porsche Crest” olarak bilinen amblemini dönemin teknolojik imkanları nedeniyle birden fazla renk kullanımının zorlukları ve maliyeti, renkli armanın siyah-beyaz gibi sade olmayışı gibi nedenlerle bayilerin de baskısıyla değiştirmek çalışma yapmış. Hatta bayiler tarafından Mercedes yıldızı ve VW logosu iyi tasarım örnekleri olarak sunulmuş.
Dönemin yetenkli reklam sanatçısı Hanns Lohrer ile işbirliğine gidilerek çeşitli tasarımlar oluşturuldu. Genellikle P harfi üzerinden yapılan çalışmalar rafa kaldırılmış ve mevcut logo ile yola devam edilmiş.
1952'den beri kullanılan logonun ani bir değişiklik yapılamayacak kadar yerleşik olduğununa karar verilmiş.
Spor otomobil üreticisinin mevcut logosu çok kez değişime uğrasa da ilk tasarımı hala korumaya devam ediyor. Orijinal Porsche arması yetenekli bir ressam olan Franz Xaver Reimspieß tarafından çizildi. Tasarımcı aynı zamanda 1936'da Volkswagen logosuna da imza atmış.
1952'nin sonunda logo ilk olarak direksiyon simidinde, 1954'te 356 Speedster'ın kaputunda yer aldı. 1959'da ise tüm spor otomobillerin jant kapaklarında yer buldu.
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