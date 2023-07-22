Porsche'nin ikonik logosu çok farklı olabilirmiş: İşte arşivden çıkan eski denemeler

Otomobillere çok ilgisi olmayan insanların bile aklında yer etmeyi başaran bu amblem 1960'larda değiştirilmeye çalışılmış.

Porsche arşivlerinden çıkan örnek çalışmalar ise iyi değişmemiş dedirtiyor.

Marka, “Porsche Crest” olarak bilinen amblemini dönemin teknolojik imkanları nedeniyle birden fazla renk kullanımının zorlukları ve maliyeti, renkli armanın siyah-beyaz gibi sade olmayışı gibi nedenlerle bayilerin de baskısıyla değiştirmek çalışma yapmış. Hatta bayiler tarafından Mercedes yıldızı ve VW logosu iyi tasarım örnekleri olarak sunulmuş.

Dönemin yetenkli reklam sanatçısı Hanns Lohrer ile işbirliğine gidilerek çeşitli tasarımlar oluşturuldu. Genellikle P harfi üzerinden yapılan çalışmalar rafa kaldırılmış ve mevcut logo ile yola devam edilmiş.



1952'den beri kullanılan logonun ani bir değişiklik yapılamayacak kadar yerleşik olduğununa karar verilmiş.