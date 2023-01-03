Togg, CES 2023'te boy gösterecek: Fuarın girişine dev reklam

Yerli otomobil modeli Togg, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2023'te boy gösterecek. Las Vegas'taki fuar alanının girişinde ise ziyaretçileri Togg reklamı karşılayacak.

Togg, CES 2023'te boy gösterecek: Fuarın girişine dev reklam

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5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2023'te yerli markası 'un da bir standı olacak. 

Togg, 2022'de düzenlenen fuara da katılmış ve sürpriz şekilde konsept sedan modelini görücüye çıkarmıştı. 

Bu yıl ise fuarda Togg'un SUV ve sedan modelinin sergilenmesi bekleniyor. 

Togg, CES 2023'te boy gösterecek: Fuarın girişine dev reklam - 1

FUAR GİRİŞİNE DEV REKLAM

Togg'un Twitter hesabından yapılan son paylaşımda ise markanın fuarın girşimine dev bir reklam verdiği görüldü. 

CES 2023’ün giriş kısmında yer alacak Togg reklamında “<Get Togg’ether>” yazılı. 

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