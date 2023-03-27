Togg T10X'in ön siparişi için son gün: Çekiliş ne zaman yapılacak?

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş süreci bugün sona eriyor.
Ön sipariş sürecinde ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan’a yapılacak transferler, bugün saat 17.00’ye kadar işleme alınacak ve saat 22.00’de sipariş sistemi kapanacak.
Togg'un noter huzurunda gerçekleşecek dijital çekiliş tarihi ise 29 Mart olarak belirlendi.
YOĞUN TALEP NEDENİYLE ARAÇ SAYISI ARTIRILDI
T10X için verilen ön siparişin 7 günde 100 bini geçmesi üzerine harekete geçen Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 20 bin olarak güncelledi.
20 BİN KİŞİ DE YEDEK LİSTEDE
Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.
2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler.
Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.