Togg'da teslimat rekoru

Togg'un ağustos ayı teslimat sayısı 1965 otomobille, mayıs, haziran ve temmuz aylarının toplam teslimatını geride bıraktı.

Togg'da teslimat rekoru

'un ağustos ayı teslimatı, 3 ayın toplam teslimatını geçti

'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gördüklerinizden fazlası var demiştik. Ağustos ayında 1965 adet T10X'i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini, 1 ayda geçtik." ifadelerine yer verildi.

Mayıs, haziran ve temmuz aylarında teslim edilen Togg T10X adedinin 1435 olduğu kaydedildi.

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