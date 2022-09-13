Togg'dan merak uyandıran paylaşım

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar merakla takip ediliyor.

Twitter hesabından son paylaşılan videoda SUV araç Turkish Cargo uçağına yüklendiği ve karlı bir ortama gönderildiği görülüyor.

'Çok yakında' sloganıyla paylaşılan görüntülerde aracın nereye gittiği hakkında bir bilgi verilmiyor.

Togg’un karlı ve buzlu ortam testleri için yurt dışına gönderildiği düşünülüyor.

EKSİ 40 DERECEDE TEST EDİLMİŞTİ

Togg, bu yıl içinde dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında testleri başarıyla gerçekleştirilmişti.

2023 yılında satışa çıkacak olan Togg'un, 29 Ekim 2022'de fabrikası açılacak ve üretime başlanacak.