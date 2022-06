Togg'dan 'Şarj istasyonu' açıklaması

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, bir uçtan bir uca bakıldığında en az bin tane şarja ihtiyaç olduğunu ve bunların da siparişlerini verdiklerini söyledi.



Siparişleri verilen şarj istasyonların nereye kurulacaklarına ilişkin çalışma yapılıyor.

Karakaş, "2023’e Doğru, 2050 Ufku" başlığı altında çevrim içi gerçekleştirilen 21. Forum İstanbul Konferansları" kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, otomotiv sektöründe oyunun kurallarının değiştiğini ve bu kuralların tüketici beklentilere göre şekillendiğini dile getirdi.

Yaptıkları araştırmalarda, sunulan hizmetlerin kullanıcı odaklı bir fayda yaratmıyorsa ortadan kalkmaya mahkum olduğu yönünde bir sonuca işaret ettiğini bildiren Karakaş, oyunlaştırma ve fintek gibi konularının kullanıcı beklentileri arasında öne çıktığını söyledi.

ŞARJ İSTASYONU AÇIKLAMASI



Karakaş, sorulan soru üzerine şarj alt yapısına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.



Yaklaşık 2 yıldır bu konuda çalışmalar yapıldığını belirten Karakaş, şunları kaydetti:



"Zaten ihaleler açıldı, çerçevesi belirlendi ve biz de Togg olarak bir şirket kurmaya karar verdik. Kurduğumuz bu şirketle bizim için ülkemizin bir ucundan bir ucuna seyahati sağlayabilecek bir altyapının oluşması üzere biz harekete geçtik. Daha önceleri de ifade etmiştim. Yani biz aşağı yukarı bir uçtan bir uca baktığımız zaman bin tane şarja en az ihtiyacı olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz onların siparişini verdik ve şu an nerelere kurulacağı üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ama aynı zamanda da bu bahsedilen ihaleye de girmek üzere her türlü hazırlığımızı tamamladık."



''MENZİL KONUSUNDA 2 BOYUT VAR''



Karakaş ayrıca menzil konusunda 2 boyut bulunduğunu belirterek, "Birincisi akıllı cihazın üzerindeki bataryanın kapasitesi. Yani orada iki alternatifimiz var biliyorsunuz. Bir standart alternatif dediğimiz 300 km menzil ve diğeri de 500 km menzil. 500 km ortalamanın üzerinde bir rakam. İkincisi de tabii ki mümkün olduğunca yakın yerlerde istasyon bulmak. Yani bizim kendimize verdiğimiz söz, trafik yoğunsa her 25 kilometrekarede ve trafik daha az yoğunsa her 50 kilometrekarede bir şarj istasyonu yerleştirmek." şeklinde sözlerini tamamladı.